Bóng đá Italy lụn bại

Bóng đá Italy đang đối mặt với một trong những giai đoạn ảm đạm nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Inter Milan gây thất vọng tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 25/2, Inter Milan bị loại khỏi Champions League sau trận thua 1-2 trước Bodo/Glimt ngay trên sân nhà. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 2-5, một kết quả ê chề với đội bóng từng vào đến chung kết Champions League hai lần trong ba mùa gần nhất.

Trước đó, nhà đương kim vô địch Serie A là Napoli cũng gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng phân hạng Champions League. Việc một đội bóng vừa đăng quang Scudetto lại sớm rời cuộc chơi châu lục cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa Serie A và các giải đấu hàng đầu khác.

Các CLB khác như Atalanta và Juventus cũng lâm nguy sau khi lần lượt nhận thất bại trước Dortmund và Galatasaray ở lượt đi vòng play-off, đối diện nguy cơ bị loại sớm. Viễn cảnh Serie A vắng bóng đại diện ở các vòng knock-out Champions League đang dần hiện hữu.

Napoli sớm dừng chân tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, kể từ chức vô địch Champions League mùa 2009/10 của Inter, chưa một CLB Italy nào có thể bước lên đỉnh châu Âu. Hơn một thập kỷ trôi qua, Serie A vẫn loay hoay tìm lại ánh hào quang xưa.

Ở cấp độ đội tuyển, Italy đang đứng trước nguy cơ vắng mặt ở kỳ World Cup thứ ba liên tiếp. Sau cú sốc không thể vượt qua vòng loại các năm 2018 và 2022, viễn cảnh tiếp tục lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thêm một lần nữa là điều khiến người hâm mộ lo lắng. Một nền bóng đá từng 4 lần vô địch thế giới nay lại chật vật trong cuộc đua giành vé tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Tất cả những sự thật đó cho thấy bóng đá Italy đang cần một cuộc tái thiết mạnh mẽ, từ hệ thống đào tạo trẻ, chiến lược phát triển giải đấu đến tư duy chiến thuật. Nếu không có những thay đổi căn cơ, vị thế của Italy trên bản đồ bóng đá thế giới có thể sẽ còn tiếp tục suy giảm.

