Newcastle làm nên lịch sử ở Champions League

Rạng sáng 25/2, Newcastle đánh bại Qarabag 3-2 ở lượt về play-off, qua đó giành vé vào vòng 1/8 với tổng tỷ số 9-3.

Lần đầu tiên trong lịch sử dự Champions League, Newcastle góp mặt ở vòng 16 đội. Trong 3 lần dự giải trước đó, đại diện vùng Đông Bắc nước Anh đều dừng chân từ vòng bảng.

Sau chiến thắng 6-1 trên sân khách ở lượt đi, Newcastle nhập cuộc đầy tự tin khi trở về St James' Park. Với chất lượng đội hình vượt trội cùng sự cổ vũ của khán giả nhà, đoàn quân áo sọc trắng, đen dễ dàng định đoạt trận đấu ngay từ hiệp một với 2 bàn thắng, lần lượt của Sandro Tonali và Joelinton, lần lượt ở phút thứ 4, 6.

Newcastle phô diễn sức mạnh trước đối thủ không cùng đẳng cấp.

Sang hiệp hai, chủ nhà thi đấu chùng xuống, tạo điều kiện để Qarabag rút ngắn tỷ số còn 1-2 sau pha lập công của Camilo Duran. Dù vậy, Newcastle nhanh chóng giành lại thế trận và tái lập cách biệt 2 bàn bằng cú đánh đầu của Sven Botman.

Theo Opta, tính cả bàn thua này, Qarabag chạm mốc 30 lần thủng lưới ở một mùa Champions League, thành tích tệ nhất lịch sử giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Bàn thắng ở phút 57 chỉ giúp đội khách gỡ gạc chút danh dự. Chung cuộc, Newcastle thắng 3-2 trên sân nhà, qua đó sẽ gặp Chelsea hoặc Barcelona ở vòng đấu tiếp theo. Premier League cũng chứng tỏ sức mạnh khi cả 6 CLB tham dự đều vào vòng 1/6 gồm Arsenal, Liverpool, Tottenham, Man City, Newcastle và Chelsea.