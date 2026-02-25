Lộ diện cái tên thay Fernandes

MU cân nhắc chiêu mộ Morgan Gibbs-White như phương án thay thế dài hạn cho Bruno Fernandes, trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford quyết tâm tái cấu trúc quỹ lương vào hè 2026.

MU chuẩn bị cho viễn cảnh chia tay Fernandes.

Theo Daily Mail, Manchester United đang theo dõi sát tiền vệ Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest như một phương án tăng cường tuyến giữa.

Hợp đồng của Gibbs-White có điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu bảng. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở phí chuyển nhượng. MU được cho là không muốn phá vỡ khung lương mới mà ban lãnh đạo đã thiết lập. Những tân binh gần đây như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Benjamin Sesko đều nhận mức lương khoảng 150.000 bảng/tuần. Nếu Gibbs-White cập bến Old Trafford, anh nhiều khả năng cũng phải tuân theo cấu trúc đó.

Trong bối cảnh ấy, tương lai của Bruno Fernandes trở nên khó đoán. Gia nhập MU từ năm 2020, tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn là trụ cột và duy trì phong độ ổn định nhiều mùa giải. Nhưng ở tuổi 31, anh bắt đầu vướng tin đồn có thể tìm thử thách mới, trong đó có sự quan tâm từ Saudi Pro League.

Mùa này, hiệu suất của Fernandes không còn quá nổi bật. Anh cần thêm 4 bàn để chạm mốc 10 pha lập công, con số thấp nhất kể từ mùa 2021/22.

Ngược lại, Gibbs-White đang duy trì phong độ ấn tượng. Mùa 2024/25, anh ghi 7 bàn và có 8 kiến tạo, góp công giúp Nottingham Forest giành vé dự Europa League. Sang mùa này, tiền vệ người Anh tiếp tục thăng hoa với 6 bàn tại Premier League và còn ghi dấu ấn ở đấu trường châu Âu.

Song song với kế hoạch làm mới tuyến giữa, MU cũng muốn giảm quỹ lương. Casemiro sẽ rời đội cuối mùa. CLB hy vọng Barcelona mua đứt Marcus Rashford sau thời gian cho mượn. Jadon Sancho nhiều khả năng cũng chia tay khi hết hợp đồng, còn Harry Maguire có thể phải chấp nhận giảm lương nếu muốn ở lại.

Rõ ràng, nếu Gibbs-White đến, đó không chỉ là một thương vụ chuyên môn, mà còn là bước đi trong chiến lược tái cấu trúc tài chính của MU.

