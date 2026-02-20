Thủ môn bị kết tội giết người trở lại thi đấu

Thông tin gây chấn động làng bóng đá Brazil khi Bruno Fernandes de Souza, cựu thủ môn của Flamengo, được đăng ký thi đấu tại Cúp quốc gia Brazil trong màu áo CLB hạng dưới Vasco-AC.

Bruno Fernandes trở lại thi đấu.

Cái tên Bruno Fernandes từng gắn liền với một trong những vụ án rúng động nhất lịch sử thể thao xứ samba. Năm 2013, anh bị kết án 22 năm tù vì liên quan đến việc chủ mưu sát hại, bắt cóc và phân xác bạn gái cũ Eliza Samudio. Theo kết luận của tòa án, nguyên nhân xuất phát từ việc Bruno không muốn thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

Vụ án khi đó khiến dư luận Brazil phẫn nộ, đồng thời đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp đang lên của thủ thành sinh năm 1984. Trước khi vướng vòng lao lý, Bruno từng được xem là một trong những thủ môn giàu tiềm năng của bóng đá Brazil, góp công giúp Flamengo giành chức vô địch quốc gia năm 2009.

Sau hơn bốn năm thụ án, Bruno được trả tự do vào năm 2017 theo quyết định giảm án, mở đường cho nỗ lực quay lại với bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mọi động thái tái xuất của anh đều vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ công chúng, các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ và một bộ phận người hâm mộ.

Bruno Fernandes (áo đen) bị bắt vì tội giết bạn gái.

Lần này, việc Vasco-AC đăng ký Bruno thi đấu tại Cúp quốc gia Brazil tiếp tục thổi bùng tranh luận. Một số ý kiến cho rằng anh đã chấp hành án phạt theo phán quyết của pháp luật và có quyền tìm kiếm cơ hội làm lại cuộc đời.

Ngược lại, không ít người phản đối gay gắt, cho rằng bóng đá chuyên nghiệp không nên trao cơ hội cho một nhân vật từng dính líu đến tội ác nghiêm trọng như như Bruno.

Hiện tại, cả Bruno lẫn CLB Vasco-AC đều chưa lên tiếng sau khi thủ thành sinh năm 1984 được đăng ký trở lại thi đấu.

