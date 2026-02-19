Courtois trở thành ông chủ CLB Pháp

Thủ môn số một của Real Madrid mở rộng dấu ấn ngoài sân cỏ khi trở thành đồng sở hữu CLB Le Mans.

Courtois đầu tư vào Le Mans FC, gia nhập nhóm ông chủ toàn sao. Ảnh: Reuters.

Thibaut Courtois từ lâu đã quen với những pha cứu thua định đoạt trận đấu. Giờ đây, anh tiếp tục thực hiện một "pha bắt bóng" khác, lần này là trên thị trường đầu tư.

Ngày 19/2, thông tin thủ thành người Bỉ trở thành đồng sở hữu Le Mans FC được xác nhận.

Ở tuổi 33, Courtois cho thấy tham vọng xây dựng vị thế bên ngoài sân cỏ. Việc rót vốn vào Le Mans FC đánh dấu bước đi đáng chú ý trong chiến lược đầu tư của anh.

Courtois không đơn độc trong thương vụ này. Trước đó, Le Mans đã thu hút một nhóm nhà đầu tư toàn sao của thể thao thế giới.

Novak Djokovic, tay vợt giành 24 danh hiệu Grand Slam, là một trong những đồng sở hữu. Bên cạnh anh còn có Kevin Magnussen, tay đua Công thức 1, và Felipe Massa, á quân F1 năm 2008.

Djokovic, Magnussen và Massa gia nhập ban lãnh đạo Le Mans từ tháng 8 năm ngoái sau khi mua cổ phần tại CLB.

Theo Reuters, thương vụ đầu tư khi đó do tập đoàn Brazil OutField dẫn dắt. OutField là một liên danh quốc tế do Pedro Olivera đồng sáng lập. Nhóm này còn có sự góp mặt của Georgios Frangulis, CEO thương hiệu thực phẩm sức khỏe toàn cầu OakBerry.

Le Mans FC hiện thi đấu tại Ligue 2, giải hạng 2 của Pháp. Sự xuất hiện của những cái tên tầm cỡ trong cấu trúc sở hữu mang đến cho đội bóng thêm sức hút về hình ảnh lẫn tiềm lực tài chính.

Với Courtois, đây là bước chuyển mình tự nhiên của một ngôi sao đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp và bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai dài hạn.

Trên sân, anh vẫn là chốt chặn đáng tin cậy của Real Madrid. Ngoài sân, Courtois đang xây dựng một vai trò mới, với tư cách nhà đầu tư ở bóng đá châu Âu.