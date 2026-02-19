Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Courtois trở thành ông chủ CLB Pháp

  • Thứ năm, 19/2/2026 20:55 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Thủ môn số một của Real Madrid mở rộng dấu ấn ngoài sân cỏ khi trở thành đồng sở hữu CLB Le Mans.

Courtois đầu tư vào Le Mans FC, gia nhập nhóm ông chủ toàn sao. Ảnh: Reuters.

Thibaut Courtois từ lâu đã quen với những pha cứu thua định đoạt trận đấu. Giờ đây, anh tiếp tục thực hiện một "pha bắt bóng" khác, lần này là trên thị trường đầu tư.

Ngày 19/2, thông tin thủ thành người Bỉ trở thành đồng sở hữu Le Mans FC được xác nhận.

Ở tuổi 33, Courtois cho thấy tham vọng xây dựng vị thế bên ngoài sân cỏ. Việc rót vốn vào Le Mans FC đánh dấu bước đi đáng chú ý trong chiến lược đầu tư của anh.

Courtois không đơn độc trong thương vụ này. Trước đó, Le Mans đã thu hút một nhóm nhà đầu tư toàn sao của thể thao thế giới.

Novak Djokovic, tay vợt giành 24 danh hiệu Grand Slam, là một trong những đồng sở hữu. Bên cạnh anh còn có Kevin Magnussen, tay đua Công thức 1, và Felipe Massa, á quân F1 năm 2008.

Djokovic, Magnussen và Massa gia nhập ban lãnh đạo Le Mans từ tháng 8 năm ngoái sau khi mua cổ phần tại CLB.

Theo Reuters, thương vụ đầu tư khi đó do tập đoàn Brazil OutField dẫn dắt. OutField là một liên danh quốc tế do Pedro Olivera đồng sáng lập. Nhóm này còn có sự góp mặt của Georgios Frangulis, CEO thương hiệu thực phẩm sức khỏe toàn cầu OakBerry.

Le Mans FC hiện thi đấu tại Ligue 2, giải hạng 2 của Pháp. Sự xuất hiện của những cái tên tầm cỡ trong cấu trúc sở hữu mang đến cho đội bóng thêm sức hút về hình ảnh lẫn tiềm lực tài chính.

Với Courtois, đây là bước chuyển mình tự nhiên của một ngôi sao đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp và bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai dài hạn.

Trên sân, anh vẫn là chốt chặn đáng tin cậy của Real Madrid. Ngoài sân, Courtois đang xây dựng một vai trò mới, với tư cách nhà đầu tư ở bóng đá châu Âu.

10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại Thibaut Courtois dẫn đầu danh sách top 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong 5 năm trở lại đây với số pha ngăn chặn bàn thua vượt trội.

Đào Trần

Courtois Thibaut Courtois Thibaut Courtois Felipe Massa Le Mans Kevin Magnussen Real Madrid Novak Djokovic

    Đọc tiếp

    Vo Courtois gay sot hinh anh

    Vợ Courtois gây sốt

    18:21 21/11/2025 18:21 21/11/2025

    0

    Thủ thành Thibaut Courtois và vợ Mishel Gerzig trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ lễ trao giải GQ Men of the Year diễn ra tại London hôm 20/11.

    Courtois: 'Mbappe chua bang Ronaldo' hinh anh

    Courtois: 'Mbappe chưa bằng Ronaldo'

    19:40 20/11/2025 19:40 20/11/2025

    0

    Trong cuộc trò chuyện với El Partidazo, Thibaut Courtois thừa nhận Cristiano Ronaldo sở hữu tư duy chiến thắng hơn hẳn Kylian Mbappe.

    Cu soc voi Real Madrid hinh anh

    Cú sốc với Real Madrid

    20:38 10/11/2025 20:38 10/11/2025

    0

    Tối 10/11, Real Madrid xác nhận tiền vệ Fede Valverde và thủ môn Thibaut Courtois đều dính chấn thương.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý