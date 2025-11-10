Cú sốc với Real Madrid

Tối 10/11, Real Madrid xác nhận tiền vệ Fede Valverde và thủ môn Thibaut Courtois đều dính chấn thương.

Courtois, Valverde chấn thương sau trận hòa Rayo.

Đội bóng Hoàng gia cho biết cả hai cầu thủ sẽ bỏ lỡ các trận đấu thuộc FIFA Days tháng 11 của tuyển Uruguay và Bỉ để tập trung hồi phục tại Madrid, với thời gian nghỉ dự kiến 10 đến 12 ngày. Valverde chấn thương cơ bán màng ở chân phải, còn Courtois bị căng cơ khép dài sau trận hòa 0-0 trước Rayo Vallecano thuộc vòng 12 La Liga đêm 9/11.

Đây không phải lần đầu Valverde gặp vấn đề thể lực. Anh chơi 15/16 trận mùa này, nhiều lần thi đấu ở vị trí lệch phải, khiến cơ thể liên tục chịu áp lực. Việc ở lại Valdebebas, bỏ lỡ các trận đấu với tuyển Uruguay, được đánh giá là lựa chọn tốt nhất để anh hồi phục và trở lại với thể trạng tốt nhất.

Với Courtois, chấn thương khiến Real Madrid lo ngại bởi thủ môn người Bỉ là nhân tố quyết định với những pha cứu thua quan trọng. Theo AS, HLV Xabi Alonso hy vọng anh kịp hồi phục cho trận làm khách tại Elche. Nếu không, Lunin nhiều khả năng sẽ ra sân thay thế.

Hai tuần tới là quãng thời gian quan trọng để Real Madrid hồi sức, hoàn thiện thể lực và chiến thuật chuẩn bị trở lại mạnh mẽ hơn. "Los Blancos" có dấu hiệu chững lại khi hàng công không ghi được bàn nào ở trận thua Liverpool và hòa Rayo.