Courtois: 'Mbappe chưa bằng Ronaldo'

  • Thứ năm, 20/11/2025 19:40 (GMT+7)
  • 19:40 20/11/2025

Trong cuộc trò chuyện với El Partidazo, Thibaut Courtois thừa nhận Cristiano Ronaldo sở hữu tư duy chiến thắng hơn hẳn Kylian Mbappe.

Courtois đánh giá Ronaldo cao hơn Mbappe.

Courtois chia sẻ: "Ngày tôi đến Real thì Cristiano rời đi, nhưng có thể nói họ là hai kiểu cầu thủ khác nhau. Tư duy chiến thắng của Cristiano có phần mạnh mẽ hơn. Nhưng mùa này, Kylian cũng thể hiện tinh thần đó rất rõ. Cậu ấy gánh đội bóng, nâng tầm bản thân và ngày càng cho thấy phẩm chất thủ lĩnh".

Trong khi Mbappe dần vươn lên trở thành biểu tượng mới, Ronaldo ở tuổi 40 vẫn duy trì phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc tại Al-Nassr và đặt mục tiêu cán mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp. Courtois cho rằng chính Ronaldo truyền cảm hứng cho nhiều cầu thủ kéo dài tuổi nghề, dù bản thân không có ý định thi đấu đến ngưỡng 40.

Thủ môn 33 tuổi tâm sự: "Nhìn Buffon chơi đến ngoài 40, hay Neuer vẫn xuất sắc ở tuổi 38-39, tôi nghĩ mình có thể chơi tới tuổi đó. Hy vọng tôi sẽ gắn bó với Real Madrid đến cùng. Nhưng nếu một ngày CLB muốn trao cơ hội cho người khác, tôi hiểu và sẵn sàng nhường chỗ".

Ronaldo, chủ nhân 5 Quả bóng vàng, ghi 450 bàn thắng cho Real Madrid và vẫn được xem là biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử CLB. Trong khi đó, Mbappe sớm chạm mốc 62 bàn sau 75 trận kể từ khi cập bến sân Bernabeu.

Chân sút người Pháp được kỳ vọng sẽ nối tiếp di sản vĩ đại của CR7. Ở tuổi 26, nhà vô địch World Cup 2018 đang cho thấy những bước trưởng thành rõ rệt về vai trò lãnh đạo lẫn khát khao chinh phục Champions League.

