Ông Trump khiến Ronaldo cười nghiêng ngả

Nhà Trắng công bố khoảnh khắc Cristiano Ronaldo cùng bạn gái Georgina Rodriguez cười tít mắt khi dạo bước cạnh Tổng thống Donald Trump.

Khoảnh khắc Ronaldo bước cạnh ông Trump Đoạn video Cristiano Ronaldo tươi cười rạng rỡ khi bước bên cạnh Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng gây sốt trên mạng xã hội, gần chạm mốc 20 triệu view chỉ sau 10 giờ đăng tải.

Trong đoạn video được công bố, Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez bước đi bên cạnh ông Donald Trump trong khuôn viên Nhà Trắng. Anh bật cười thích thú trong lúc trò chuyện cùng Tổng thống Mỹ.

Siêu sao người Bồ Đào Nha được nhìn thấy rạng rỡ trong bộ tuxedo đen. Cả Ronaldo, bạn gái và ông Trump hoàn toàn thư giãn, thoải mái, qua đó mang đến hình ảnh khác hẳn với vẻ nghiêm túc quen thuộc.

Ronaldo cũng có nhiều hoạt động khác như xuất hiện ở Phòng Bầu dục và tham dự buổi tiệc chiêu đãi của Tổng thống Mỹ. Trong khoảnh khắc đáng nhớ, ông Trump không giấu niềm tự hào khi tiết lộ rằng con trai ông, Barron, là fan của Ronaldo, khiến CR7 và Georgina bật cười thích thú.

Trước đó, Ronaldo chưa từng trở lại Mỹ kể từ khi đối mặt với cáo buộc hiếp dâm tại Las Vegas. Khoảnh khắc nụ cười và sự thoải mái của Ronaldo dường như xóa tan mọi căng thẳng, tạo nên hình ảnh gần gũi, trái ngược với ánh hào quang sân cỏ.

Ronaldo gặp ông Trump tại Phòng Bầu dục.

Ngoài ra, Ronaldo còn để lại hình ảnh đáng nhớ khi chụp ảnh sefie cùng Elon Musk và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Những động thái của Ronaldo ở Mỹ khiến người hâm mộ thích thú và gây sốt trên mạng xã hội.

Siêu sao người Bồ Đào Nha từng gửi tặng ông Trump chiếc áo đấu có chữ ký kèm thông điệp: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi bóng vì hoà bình". Ronaldo khẳng định mục tiêu của anh là thúc đẩy thông điệp hòa bình toàn cầu và coi Tổng thống Trump là người có thể tạo ra sự khác biệt.

Sự hiện diện của Ronaldo tại Nhà Trắng cho thấy sức ảnh hưởng vượt xa sân cỏ của cầu thủ 40 tuổi, đặc biệt trong bối cảnh anh là đại sứ của bóng đá Saudi Arabia kể từ khi chuyển đến Al Nassr vào cuối năm 2022.