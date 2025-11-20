Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ông Trump khiến Ronaldo cười nghiêng ngả

  • Thứ năm, 20/11/2025 10:27 (GMT+7)
  • 10:27 20/11/2025

Nhà Trắng công bố khoảnh khắc Cristiano Ronaldo cùng bạn gái Georgina Rodriguez cười tít mắt khi dạo bước cạnh Tổng thống Donald Trump.

Khoảnh khắc Ronaldo bước cạnh ông Trump Đoạn video Cristiano Ronaldo tươi cười rạng rỡ khi bước bên cạnh Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng gây sốt trên mạng xã hội, gần chạm mốc 20 triệu view chỉ sau 10 giờ đăng tải.

Trong đoạn video được công bố, Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez bước đi bên cạnh ông Donald Trump trong khuôn viên Nhà Trắng. Anh bật cười thích thú trong lúc trò chuyện cùng Tổng thống Mỹ.

Siêu sao người Bồ Đào Nha được nhìn thấy rạng rỡ trong bộ tuxedo đen. Cả Ronaldo, bạn gái và ông Trump hoàn toàn thư giãn, thoải mái, qua đó mang đến hình ảnh khác hẳn với vẻ nghiêm túc quen thuộc.

Ronaldo cũng có nhiều hoạt động khác như xuất hiện ở Phòng Bầu dục và tham dự buổi tiệc chiêu đãi của Tổng thống Mỹ. Trong khoảnh khắc đáng nhớ, ông Trump không giấu niềm tự hào khi tiết lộ rằng con trai ông, Barron, là fan của Ronaldo, khiến CR7 và Georgina bật cười thích thú.

Trước đó, Ronaldo chưa từng trở lại Mỹ kể từ khi đối mặt với cáo buộc hiếp dâm tại Las Vegas. Khoảnh khắc nụ cười và sự thoải mái của Ronaldo dường như xóa tan mọi căng thẳng, tạo nên hình ảnh gần gũi, trái ngược với ánh hào quang sân cỏ.

Ronaldo cuoi nghieng nga anh 1

Ronaldo gặp ông Trump tại Phòng Bầu dục.

Ngoài ra, Ronaldo còn để lại hình ảnh đáng nhớ khi chụp ảnh sefie cùng Elon Musk và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Những động thái của Ronaldo ở Mỹ khiến người hâm mộ thích thú và gây sốt trên mạng xã hội.

Siêu sao người Bồ Đào Nha từng gửi tặng ông Trump chiếc áo đấu có chữ ký kèm thông điệp: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi bóng vì hoà bình". Ronaldo khẳng định mục tiêu của anh là thúc đẩy thông điệp hòa bình toàn cầu và coi Tổng thống Trump là người có thể tạo ra sự khác biệt.

Sự hiện diện của Ronaldo tại Nhà Trắng cho thấy sức ảnh hưởng vượt xa sân cỏ của cầu thủ 40 tuổi, đặc biệt trong bối cảnh anh là đại sứ của bóng đá Saudi Arabia kể từ khi chuyển đến Al Nassr vào cuối năm 2022.

Bạn gái Ronaldo đeo nhẫn đính hôn giá 3 triệu USD

Georgina Rodriguez vừa khiến mạng xã hội chú ý khi đeo chiếc nhẫn cầu hôn của Cristiano Ronaldo trong buổi tiệc tại Nhà Trắng.

37:2216 hôm qua

Chi tiết lạ về Ronaldo tại Nhà Trắng

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Cristiano Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận về hành vi của siêu sao người Bồ Đào Nha.

38:2306 hôm qua

Biểu cảm gây chú ý của Ronaldo tại Nhà Trắng

Inbaal Honigman, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, đã phân tích biểu cảm của Cristiano Ronaldo khi tham dự bữa tiệc tại Nhà Trắng.

39:2324 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo cười nghiêng ngả Donald Trump Cristiano Ronaldo Ronaldo cười Trump Mỹ

    Đọc tiếp

    Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

    Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

    2 giờ trước 19:30 21/11/2025

    0

    Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

    HLV Thach Bao Khanh nghi PVF-CAND? hinh anh

    HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

    2 giờ trước 19:15 21/11/2025

    0

    HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

    Ramos gio ra sao hinh anh

    Ramos giờ ra sao

    2 giờ trước 19:00 21/11/2025

    0

    Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý