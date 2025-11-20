Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bạn gái Ronaldo đeo nhẫn đính hôn giá 3 triệu USD

  • Thứ năm, 20/11/2025 08:08 (GMT+7)
  • 08:08 20/11/2025

Georgina Rodriguez vừa khiến mạng xã hội chú ý khi đeo chiếc nhẫn cầu hôn của Cristiano Ronaldo trong buổi tiệc tại Nhà Trắng.

CR7 đăng bức ảnh chụp cùng hôn thê Georgina Rodriguez.

Georgina Rodriguez xuất hiện lộng lẫy bên cạnh Cristiano Ronaldo trong buổi tiệc do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức tại Nhà Trắng tối 19/11. Trong bức ảnh chụp chung giữa cặp đôi và ông Trump, người hâm mộ lập tức nhận ra chiếc nhẫn cầu hôn kim cương cỡ lớn trị giá khoảng 3 triệu USD trên tay Georgina.

Theo Marca, đây chính là chiếc nhẫn mà Ronaldo dùng để cầu hôn bạn gái hồi tháng 8. Khi ấy, Georgina đăng bức ảnh bàn tay đeo chiếc nhẫn bản lớn đặt lên tay Ronaldo cùng dòng chữ: “Vâng, em đồng ý. Trong kiếp này và suốt cuộc đời em”. Hình ảnh nhanh chóng “bùng nổ” mạng xã hội, bởi siêu sao người Bồ Đào Nha từ lâu đã nhiều lần úp mở chuyện cưới hỏi và thường gọi Georgina là “vợ” mỗi khi nhắc đến cô.

Dù vậy, ngày cưới chính thức của đôi uyên ương vẫn chưa được ấn định.

Trong buổi tiệc ở Nhà Trắng, Ronaldo trở thành một trong những nhân vật thu hút sự chú ý nhất. Anh góp mặt cùng nhóm cầu thủ đang thi đấu tại Saudi Pro League trong phái đoàn Saudi Arabia, nhân dịp Tổng thống Trump tiếp đón Thái tử Mohammed bin Salman.

CR7 sau đó chia sẻ khoảnh khắc bên Georgina tại phòng Tổng thống, kèm lời tri ân: “Cảm ơn Ngài Tổng thống vì lời mời và sự chào đón nồng nhiệt dành cho tôi và vợ tương lai. Mỗi người chúng ta đều sinh ra để cống hiến. Tôi luôn sẵn sàng làm phần việc của mình để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, xây dựng tương lai dựa trên lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và hòa bình lâu dài”.

Khung cảnh Nhà Trắng sang trọng, sự xuất hiện nổi bật của Ronaldo – Georgina và chiếc nhẫn kim cương 3 triệu USD khiến buổi tiệc trở thành chủ đề bàn luận không ngớt trên mạng xã hội.

Tường Linh

Ronaldo Donald Trump Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

    Đọc tiếp

    Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

    Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

    47 phút trước 19:30 21/11/2025

    0

    Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

    HLV Thach Bao Khanh nghi PVF-CAND? hinh anh

    HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

    1 giờ trước 19:15 21/11/2025

    0

    HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

    Ramos gio ra sao hinh anh

    Ramos giờ ra sao

    1 giờ trước 19:00 21/11/2025

    0

    Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý