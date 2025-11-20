Bạn gái Ronaldo đeo nhẫn đính hôn giá 3 triệu USD

Georgina Rodriguez vừa khiến mạng xã hội chú ý khi đeo chiếc nhẫn cầu hôn của Cristiano Ronaldo trong buổi tiệc tại Nhà Trắng.

CR7 đăng bức ảnh chụp cùng hôn thê Georgina Rodriguez.

Georgina Rodriguez xuất hiện lộng lẫy bên cạnh Cristiano Ronaldo trong buổi tiệc do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức tại Nhà Trắng tối 19/11. Trong bức ảnh chụp chung giữa cặp đôi và ông Trump, người hâm mộ lập tức nhận ra chiếc nhẫn cầu hôn kim cương cỡ lớn trị giá khoảng 3 triệu USD trên tay Georgina.

Theo Marca, đây chính là chiếc nhẫn mà Ronaldo dùng để cầu hôn bạn gái hồi tháng 8. Khi ấy, Georgina đăng bức ảnh bàn tay đeo chiếc nhẫn bản lớn đặt lên tay Ronaldo cùng dòng chữ: “Vâng, em đồng ý. Trong kiếp này và suốt cuộc đời em”. Hình ảnh nhanh chóng “bùng nổ” mạng xã hội, bởi siêu sao người Bồ Đào Nha từ lâu đã nhiều lần úp mở chuyện cưới hỏi và thường gọi Georgina là “vợ” mỗi khi nhắc đến cô.

Dù vậy, ngày cưới chính thức của đôi uyên ương vẫn chưa được ấn định.

Trong buổi tiệc ở Nhà Trắng, Ronaldo trở thành một trong những nhân vật thu hút sự chú ý nhất. Anh góp mặt cùng nhóm cầu thủ đang thi đấu tại Saudi Pro League trong phái đoàn Saudi Arabia, nhân dịp Tổng thống Trump tiếp đón Thái tử Mohammed bin Salman.

CR7 sau đó chia sẻ khoảnh khắc bên Georgina tại phòng Tổng thống, kèm lời tri ân: “Cảm ơn Ngài Tổng thống vì lời mời và sự chào đón nồng nhiệt dành cho tôi và vợ tương lai. Mỗi người chúng ta đều sinh ra để cống hiến. Tôi luôn sẵn sàng làm phần việc của mình để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, xây dựng tương lai dựa trên lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và hòa bình lâu dài”.