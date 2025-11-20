Biểu cảm gây chú ý của Ronaldo tại Nhà Trắng

Inbaal Honigman, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, đã phân tích biểu cảm của Cristiano Ronaldo khi tham dự bữa tiệc tại Nhà Trắng.

Ronaldo dùng bữa tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Sự xuất hiện của Ronaldo tại buổi tiệc tối cấp nhà nước do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì dành cho Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, tối 19/11 tiếp tục thu hút giới truyền thông.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr cuối năm 2022 và trở thành biểu tượng của bóng đá Saudi Arabia, Ronaldo thường xuyên góp mặt trong các hoạt động mang tính ngoại giao – thể thao của quốc gia này. Lần xuất hiện tại Nhà Trắng càng khiến dư luận chú ý, nhất là khi CR7 từng bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan.

Mới đây, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Inbaal Honigman đưa ra phân tích sâu về thái độ và biểu cảm của Ronaldo trong sự kiện. Theo Honigman, Ronaldo “trông có phần dè dặt, khiêm nhường” khi đặt chân vào không gian chính trị cấp cao của Mỹ.

Ronaldo chụp ảnh cùng nhiều nhân vật nổi tiếng.

“Anh ấy hơi cúi đầu về phía trước, hai tay khoanh trước bụng như một hành động tự bảo vệ", Honigman nhận định. “Dáng đứng đó cho thấy Ronaldo cố gắng giữ sự chừng mực, tránh thu hút quá nhiều sự chú ý trong bối cảnh mang tính chính trị quan trọng".

Dù biểu cảm có phần tiết chế, sự hiện diện của Ronaldo vẫn trở thành tâm điểm trong buổi tiệc, đặc biệt sau lời khen từ Tổng thống Trump: “Con trai tôi là một fan cuồng của Cristiano Ronaldo".

Không lâu sau, tài khoản chính thức của Nhà Trắng đăng tải đoạn video ông Trump và Ronaldo trò chuyện vui vẻ, kèm dòng trạng thái: “Two GOATS” (hai nhân vật vĩ đại nhất lịch sử). Đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, và Ronaldo cũng chia sẻ lại trên trang Instagram cá nhân với hơn nửa tỷ người theo dõi.

