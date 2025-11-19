Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA gọi tên Xuân Son

  • Thứ tư, 19/11/2025 22:34 (GMT+7)
  • 22:34 19/11/2025

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son xuất hiện ngay trên trang mạng xã hội của FIFA sau trận thắng 2-0 của Việt Nam trước Lào tối 19/11.

fifa anh 1

Xuân Son xuất hiện trên trang chủ FIFA.

Trên trang chủ, FIFA bất ngờ “gọi tên” Xuân Son bằng một bài đăng đầy tính giải trí: “Xương rồng đơm lá đơm hoa. Người người đổ xô ăn bánh chuối. Là ngày Xuân Son tái xuất giang hồ”, kèm theo hình ảnh tiền đạo này trong màu áo tuyển Việt Nam. Chỉ sau ít phút, bài viết nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sự xuất hiện của dòng trạng thái đặc biệt này đến ngay sau chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Lào. Ở trận đấu này, Xuân Son là người mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 68. Đây là khoảnh khắc đánh dấu màn trở lại đầy cảm xúc của anh sau 318 ngày rời xa sân cỏ vì chấn thương dây chằng.

Với cú sút quyết đoán, Xuân Son không chỉ giải tỏa áp lực cho tuyển Việt Nam mà còn đặt dấu ấn lịch sử, trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên của bóng đá Việt Nam ghi bàn tại vòng loại Asian Cup. Đây là thành tích mang ý nghĩa lớn, nhất là trong bối cảnh anh từng đứng trước nguy cơ không thể trở lại đỉnh cao sau chấn thương nặng.

Việc FIFA chủ động nhắc tên một cầu thủ Việt Nam, lại theo phong cách dí dỏm hiếm thấy, càng khiến chiến thắng của đội tuyển trở nên ý nghĩa hơn. Nó cho thấy hình ảnh của bóng đá Việt Nam đang được chú ý nhiều hơn trên bình diện quốc tế, đặc biệt trong những khoảnh khắc truyền cảm hứng như màn tái xuất của Xuân Son.

Sau 5 lượt trận, tuyển Việt Nam có 12 điểm, đứng thứ nhì bảng F. Để tranh tấm vé tới VCK Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải thắng cách biệt trước Malaysia ở lượt trận cuối cùng vào tháng 3 năm sau.

Kiều Oanh

fifa FIFA Nguyễn Xuân Son xuân son tuyển việt nam fifa

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Đọc tiếp

