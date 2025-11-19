Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia sẻ anh được các đồng đội nhường đá phạt đền trong trận thắng Lào 2-0 tối 19/11 để ngày trở lại ý nghĩa hơn.

Xuân Son được đồng đội nhường đá phạt đền trong ngày trở lại. Ảnh: Hải Hoàng.

“Ở tình huống đá phạt đền chúng tôi có trao đổi về việc ai sẽ đá. Tôi hỏi Hoàng Đức có muốn đá không. Tuy nhiên mọi người để tôi thực hiện và tôi ghi bàn ngay trong ngày trở lại”, tiền đạo Xuân Son nói về tình huống đá phạt đền ở phút 68 của trận đấu.

Trận này, Xuân Son được HLV Kim Sang-sik tung vào sân ở hiệp 2. Anh là người ghi bàn thắng mở tỉ số trước khi Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Nói về trận đấu, tiền đạo sinh năm 1997 cho biết: “Chúng tôi khởi đầu khó khăn, không giữ được bóng, chúng tôi sẽ cải thiện trong các trận tới. Ngày hôm nay, tuyển Việt Nam có 3 điểm, đó là điều quan trọng nhất. Lâu rồi tôi không thi đấu, đây là trận đấu đầu tiên trong gần 1 năm do chấn thương. Mọi người đã hỗ trợ và cổ vũ nhiều. Tôi không muốn nói về mình quá nhiều, quan trọng nhất là chiến thắng cho toàn đội”.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik dành nhiều lời khen cho đối thủ: “Chúng tôi phân tích Lào rất kỹ. Chúng tôi cũng chuẩn bị tốt, tuy nhiên từ luyện tập đến thi đấu thực tế rất khác nhau, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cải thiện”.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với 3 điểm có được. Ảnh: Hải Hoàng.

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, trận đấu hôm nay là trận đấu cuối cùng của năm 2025. Toàn đội đã thi đấu nỗ lực và giành được kết quả như mong muốn.

“Hôm nay, tôi muốn thử một sơ đồ mới với 4 hậu vệ, tăng cường khả năng tấn công và luân chuyển bóng nhanh hơn. Tuy nhiên màn trình diễn hôm nay không thật sự tốt trong sơ đồ ấy. Mọi sự thay đổi đều cần thời gian, chúng tôi sẽ cải thiện trong thời gian tới”, ông khép lại.

Với 3 điểm có được trước Lào, tuyển Việt Nam duy trì vị trí thứ 2 ở bảng F với 12 điểm sau 5 lượt trận. Trận đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia để tranh tấm vé duy nhất tới vòng chung kết.