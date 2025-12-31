Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pha bóng điên rồ của Dalot

  • Thứ tư, 31/12/2025 19:15 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Rạng sáng 31/12, Diogo Dalot như thể "không muốn ghi bàn" trong tình huống MU có cơ hội tốt sút tung lưới Wolves.

Tình huống khó hiểu của Dalot.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Diogo Dalot trong trận MU hòa Wolves 1-1 thuộc vòng 19 Premier League trở thành tâm điểm chỉ trích, khi hậu vệ người Bồ Đào Nha bị cho là mắc sai lầm nghiêm trọng về tư duy thi đấu, góp phần khiến "Quỷ đỏ" đánh rơi cơ hội ghi bàn mười mươi.

Tình huống diễn ra ở phút 55, khi hàng thủ Wolves lúng túng phá bóng. Một hậu vệ đội khách đánh đầu thiếu an toàn, đưa bóng thẳng về phía khung thành đội nhà, tạo ra pha bóng hỗn loạn trong vùng cấm.

Lúc này, thủ môn Wolves đang ở vị trí bất lợi, trong khi Dalot là cầu thủ MU đứng gần bóng nhất, có đầy đủ không gian và thời gian để băng vào gây sức ép, thậm chí đón "bóng bật ra" nếu đối phương xử lý lỗi.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ ngỡ ngàng là Dalot dừng lại. Thay vì tăng tốc lao vào đón trái bóng, hậu vệ này bất ngờ khựng bước, giơ tay ăn mừng sớm như thể bàn thắng được định đoạt.

Trong khoảnh khắc đó, thủ môn Wolves vẫn miệt mài đuổi theo bóng, kịp thời phá bóng giải nguy, chấm dứt cơ hội của MU.

Dalot mải ăn mừng, không lo áp sát ghi bàn.

Chuỗi cảnh quay chậm cho thấy rõ sự tương phản. Ở đó, cầu thủ Wolves và thủ môn đội khách chiến đấu đến cùng, trong khi Dalot đứng im, dang tay, chờ tiếng reo hò.

Khi bóng bị phá ra khỏi khu vực nguy hiểm, Dalot chưa thoát khỏi trạng thái "ăn mừng hụt", để lại sự bức xúc lan rộng trên khán đài và mạng xã hội.

Nhiều CĐV MU lập tức chỉ trích gay gắt, cho rằng đây là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu tập trung và tư duy chiến thuật yếu kém. Không ít người thậm chí đánh giá Dalot có một trong những pha xử lý kém thông minh nhất ở mùa giải này.

Trong bối cảnh MU chật vật tìm lại bản sắc và từng bàn thắng đều mang ý nghĩa sống còn, khoảnh khắc đứng im ăn mừng sớm của Dalot tiêu biểu cho sự non nớt và thiếu quyết đoán. Chung cuộc, MU bị Wolves cầm hòa 1-1 và bỏ lỡ cơ hội lọt vào top 4.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

