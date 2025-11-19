HLV Ha Hyeok-jun: 'Lào không tập trung vào Xuân Son'

HLV Ha Hyeok-jun dự đoán trước tiền đạo Nguyễn Xuân Son có thể vào sân, tuy nhiên ông yêu cầu các cầu thủ Lào không tập trung vào riêng tiền đạo này.

Xuân Son ghi bàn vào lưới Lào ngay ngày tái xuất. Ảnh: Hải Hoàng.

Tối 19/11, Lào thua 0-2 trước Việt Nam ở lượt trận thứ 5 bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Xuân Son và Tuấn Hải lần lượt lập công mang về chiến thắng cho "Những chiến binh sao vàng. Trận đấu này đánh dấu sự trở lại của Xuân Son sau 318 ngày vì chấn thương dây chằng.

Nói về Xuân Son, HLV Ha Hyeok-jun cho biết: "Tôi đã dự đoán Xuân Son có thể vào sân khi Việt Nam vẫn chưa có bàn thắng. Sau giờ nghỉ giải lao tôi có nói với các cầu thủ và yêu cầu họ không tập trung vào mình Xuân Son, phải tuân thủ đấu pháp như ban đầu".

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói về lối chơi của tuyển Việt Nan: "Hôm nay tuyển Việt Nam sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ, họ làm tốt. Chúng tôi đã thi đấu theo đúng kế hoạch đề ra nhưng Việt Nam mạnh hơn. Chúng tôi đã làm với tất cả những gì có thể".

Trong những lần gặp nhau trước đây, Lào chỉ toàn thua trước Việt Nam. Tuy nhiên, cách biệt tỉ số đang thu hẹp dần. HLV Ha Hyeok-jun nhấn mạnh: "Trong những trận đấu trước, chúng tôi thua Việt Nam 0-5 và 0-3. Hôm nay thi đấu trên sân nhà nên chúng tôi cố gắng đặt mục tiêu hòa. Việt Nam là nền bóng đá nặng hơn, có nhiều giải hơn. Lào chỉ có 1 giải bán chuyên với 10 đội nên chúng tôi chọn cầu thủ cho tuyển từ những đội này. Chúng tôi yếu hơn nhưng luôn chiến đấu hết mình. Chúng tôi thắng Nepal, hòa Thái Lan, bóng đá Lào đang phát triển từng năm một".

Cùng tham dự họp báo, hậu vệ Savilay nói: "Xuân Son có thể lực, thể hình tốt và không phải người châu Á hoàn toàn nên thể lực khỏe hơn rất nhiều. Chúng tôi đã làm tốt nhất có thể để hạn chế anh ấy".