Cú sút tái sinh Xuân Son

Trở lại sau chấn thương dài ngày, Xuân Son ghi bàn mở tỷ số từ chấm 11 m, mang theo nhiều ý nghĩa hơn một pha lập công bình thường.

Xuân Son ghi bàn trong ngày tái xuất tuyển Việt Nam.

Việt Nam thắng Lào 2-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, nhưng hình ảnh đáng nhớ nhất của trận đấu tại Vientiane tối 19/11 không nằm ở tỷ số. Nó nằm ở bước chạy của Xuân Son, cú đặt bóng trên chấm 11 m và bàn thắng đánh dấu sự trở lại sau gần một năm chiến đấu với chấn thương.

Bước ngoặt trận đấu

Tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận ngay từ đầu nhưng gặp khó trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự thấp của Lào. Những pha phối hợp giữa Quang Hải và Hoàng Đức tạo được nhịp nhưng không đủ để tạo ra sự đột biến. Các cú dứt điểm của Tiến Linh thiếu độ chính xác. Sự bế tắc kéo dài suốt hiệp một khiến HLV Kim Sang-sik buộc phải điều chỉnh.

Ngay khi hiệp hai bắt đầu, ông thầy người Hàn Quốc đưa Xuân Son vào sân. Đây là sự thay đổi mang tính trực diện. Xuân Son có tốc độ, sức tỳ đè và khả năng hoạt động rộng, điều Việt Nam còn thiếu trong hiệp đấu đầu tiên. Chỉ vài phút sau khi xuất hiện, tiền đạo nhập tịch đã tạo ra sự khác biệt trong cách đội tuyển gây sức ép.

Xuân Son khiến hàng thủ Lào phải lùi sâu và phòng ngự thụ động hơn. Nhịp độ tấn công được đẩy nhanh. Các khoảng trống bắt đầu xuất hiện. Việt Nam không còn phụ thuộc vào những pha phối hợp nhỏ mà có thêm khả năng tấn công trực diện từ trung lộ.

Xuân Son vào sân, tạo ra khác biệt.

Phút 68, bước ngoặt đến. Tuấn Hải thoát xuống cánh phải và căng ngang vào trong. Bóng đập vào tay hậu vệ Lào trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tình huống rõ ràng, nhưng chịu áp lực là người thực hiện. Tiến Linh đã rời sân. Xuân Son tiến lên nhận trách nhiệm.

Anh đặt bóng xuống. Không biểu lộ cảm xúc. Chỉ nhìn thủ môn một giây rồi lùi lại. Cú sút căng, gọn, hướng thẳng vào góc phải khung thành khiến thủ môn Lào không thể chạm tay vào bóng. 1-0 cho Việt Nam. Một bàn thắng mở nút thắt đúng thời điểm.

Nhưng giá trị của bàn thắng không nằm trọn trong khoảnh khắc ấy. Nó nằm trong gần một năm mà Xuân Son phải chờ đợi để được đứng trên chấm phạt đền trong màu áo đội tuyển.

Tại ASEAN Cup 2024, anh là mũi tấn công hiệu quả nhất của HLV Kim. Sức mạnh, tốc độ và sự quyết đoán đưa anh lên vị trí đá chính. Nhưng chấn thương trong trận chung kết lượt về làm mọi thứ đổ sập. Xuân Son rời sân bằng cáng và rời đội tuyển với nhiều day dứt. Trong khi đội tuyển tiếp tục các giải đấu quan trọng, anh bước vào giai đoạn dài hồi phục.

Các buổi tập tại CLB Nam Định không có sự chú ý của truyền thông. Không có tiếng reo khi anh chạm bóng. Chỉ có những bài tập lặp lại, những cơn đau dai dẳng ở đầu gối và sự im lặng kéo dài. Với một tiền đạo đang ở giai đoạn chín của sự nghiệp, đó là thử thách nặng nhất.

Xuân Son chọn cách im lặng và làm việc. Mỗi ngày một chút. Tập để giảm đau. Tập để tìm lại sức mạnh. Tập để giữ lại cảm giác bóng. Khi đội tuyển thua 0-4 trước Malaysia hồi tháng 6, anh đăng dòng chữ ngắn “31/3/2026” lên mạng xã hội. Một lời hứa kín đáo, một mốc thời gian nhắc nhở chính mình rằng vẫn còn điều phải làm.

Và ở Vientiane, khi Xuân Son sút tung lưới Lào, lời hứa ấy như được mở ra chương đầu tiên.

Xuân Son có màn tái xuất ý nghĩa trong màu áo tuyển Việt Nam.

Sự trở lại của một mũi nhọn lợi hại

Sau bàn thắng, tuyển Việt Nam thi đấu thoải mái hơn. Sự căng cứng biến mất. Những pha phối hợp trở nên mạch lạc. Các đợt tấn công dồn dập hơn. Bàn thắng thứ hai đến như hệ quả tất yếu khi tinh thần toàn đội được giải phóng.

Nhưng sự bùng nổ của hiệp hai không thể tách rời hình ảnh Xuân Son đứng trên chấm 11 m. Đó là khoảnh khắc tái sinh của một tiền đạo từng rơi vào thời điểm gần như tăm tối nhất trong sự nghiệp. Đó là khoảnh khắc của niềm tin và sự kiên trì, những thứ chỉ những cầu thủ từng trải qua chấn thương nặng mới hiểu hết giá trị.

Chiến thắng trước Lào là bước tiến quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027. Nhưng giá trị lớn nhất trận đấu nằm ở sự trở lại của một cầu thủ từng là chìa khóa của hàng công Việt Nam. Xuân Son ghi bàn mở tỷ số, mở trận đấu và mở lại cánh cửa mà chấn thương từng đóng lại trước mắt anh.

Với Xuân Son, đây không chỉ là bàn thắng. Đây là sự khẳng định rằng anh đã trở lại. Và đội tuyển Việt Nam có thêm một vũ khí quan trọng cho chặng đường dài phía trước.

