Chi tiết lạ về Ronaldo tại Nhà Trắng

  • Thứ năm, 20/11/2025 06:38 (GMT+7)
  • 06:38 20/11/2025

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Cristiano Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận về hành vi của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Sáng 19/11 (giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức buổi tiệc trang trọng tại Nhà Trắng để đón Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Sự kiện quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng, gồm tỷ phú Elon Musk và Cristiano Ronaldo. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Ronaldo xuất hiện tại Mỹ kể từ năm 2016.

Trong bài phát biểu, Trump gây chú ý khi dành lời chào đặc biệt cho CR7, đồng thời tiết lộ con trai ông - Barron Trump, là fan ruột của Ronaldo. Nhưng điều khiến cư dân mạng thích thú lại không nằm ở lời phát biểu của Trump, mà ở khoảnh khắc tinh tế bị camera bắt trọn trước đó.

Trong đoạn clip lan truyền trên X, Ronaldo – nổi tiếng suốt hơn hai thập kỷ vì đi đến đâu cũng bị săn đón, lại hoàn toàn không phải tâm điểm chú ý. Không ai dí điện thoại vào mặt anh, không tiếng la hét, không đám đông vây quanh. CR7 chỉ lững thững đi lại, nói chuyện nhẹ nhàng như một vị khách bình thường.

Một fan bình luận: "Lần đầu tiên thấy Ronaldo trong một căn phòng đông người mà không phải trung tâm của mọi ánh nhìn. Trông anh ấy như đang tận hưởng cảm giác được 'bình thường'".

"Chắc họ đến xin chụp hình sau đó", "Không ai nhận ra siêu sao được theo dõi nhiều nhất thế giới ư", "Trông lạ quá"... là những phản ứng khác của người hâm mộ.

Chuyến ghé thăm Nhà Trắng diễn ra giữa lúc xuất hiện thông tin tuyển Bồ Đào Nha và Mỹ dự kiến đá giao hữu tại Atlanta vào tháng 3/2026 để chuẩn bị cho World Cup. Nếu trận đấu thành hiện thực và Ronaldo góp mặt, đó sẽ là lần đầu tiên anh thi đấu trên đất Mỹ kể từ năm 2014.

Khoảnh khắc Ronaldo diện kiến ông Trump Tối 18/11 (giờ Mỹ), Cristiano Ronaldo gây chú ý khi dự tiệc tối của Tổng thống Donald Trump.

Biểu cảm gây chú ý của Ronaldo tại Nhà Trắng

Inbaal Honigman, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, đã phân tích biểu cảm của Cristiano Ronaldo khi tham dự bữa tiệc tại Nhà Trắng.

38:2288 hôm qua

'Ronaldo là cầu thủ hay nhất mọi thời'

Siêu sao Cristiano Ronaldo trở thành một trong những điểm nhấn tại Nhà Trắng khi xuất hiện trong buổi tiệc tối do Tổng thống Mỹ, Donald Trump, chủ trì hôm 19/11.

38:2296 hôm qua

Bức ảnh gây sốt của Ronaldo tại Nhà Trắng

Bức ảnh "tự sướng" hiếm hoi của Cristiano Ronaldo tại bữa tiệc ở Nhà Trắng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội chỉ trong vài giờ.

13:04 19/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

