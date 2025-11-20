Chi tiết lạ về Ronaldo tại Nhà Trắng

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Cristiano Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận về hành vi của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Sáng 19/11 (giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức buổi tiệc trang trọng tại Nhà Trắng để đón Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Sự kiện quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng, gồm tỷ phú Elon Musk và Cristiano Ronaldo. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Ronaldo xuất hiện tại Mỹ kể từ năm 2016.

Trong bài phát biểu, Trump gây chú ý khi dành lời chào đặc biệt cho CR7, đồng thời tiết lộ con trai ông - Barron Trump, là fan ruột của Ronaldo. Nhưng điều khiến cư dân mạng thích thú lại không nằm ở lời phát biểu của Trump, mà ở khoảnh khắc tinh tế bị camera bắt trọn trước đó.

Trong đoạn clip lan truyền trên X, Ronaldo – nổi tiếng suốt hơn hai thập kỷ vì đi đến đâu cũng bị săn đón, lại hoàn toàn không phải tâm điểm chú ý. Không ai dí điện thoại vào mặt anh, không tiếng la hét, không đám đông vây quanh. CR7 chỉ lững thững đi lại, nói chuyện nhẹ nhàng như một vị khách bình thường.

Một fan bình luận: "Lần đầu tiên thấy Ronaldo trong một căn phòng đông người mà không phải trung tâm của mọi ánh nhìn. Trông anh ấy như đang tận hưởng cảm giác được 'bình thường'".

"Chắc họ đến xin chụp hình sau đó", "Không ai nhận ra siêu sao được theo dõi nhiều nhất thế giới ư", "Trông lạ quá"... là những phản ứng khác của người hâm mộ.

Chuyến ghé thăm Nhà Trắng diễn ra giữa lúc xuất hiện thông tin tuyển Bồ Đào Nha và Mỹ dự kiến đá giao hữu tại Atlanta vào tháng 3/2026 để chuẩn bị cho World Cup. Nếu trận đấu thành hiện thực và Ronaldo góp mặt, đó sẽ là lần đầu tiên anh thi đấu trên đất Mỹ kể từ năm 2014.

