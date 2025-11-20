'Ronaldo là cầu thủ hay nhất mọi thời'

Siêu sao Cristiano Ronaldo trở thành một trong những điểm nhấn tại Nhà Trắng khi xuất hiện trong buổi tiệc tối do Tổng thống Mỹ, Donald Trump, chủ trì hôm 19/11.

Khoảnh khắc Ronaldo trò chuyện cùng ông Trump.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha cùng một nhóm cầu thủ đang thi đấu tại Saudi Pro League có mặt tại Nhà Trắng trong phái đoàn Saudi Arabia, nhân dịp ông Trump tiếp đón Thái tử Mohammed bin Salman.

Trước đó, trong phần phát biểu chào mừng, ông Trump dành những lời khen cho CR7 ngay trước đông đảo quan khách: “Các vị biết không, con trai tôi là một fan cuồng của Cristiano Ronaldo. Hôm nay chúng ta có Ronaldo ở đây!”.

Không lâu sau, tài khoản chính thức của Nhà Trắng đăng tải đoạn video ông Trump và Ronaldo trò chuyện vui vẻ, kèm dòng trạng thái: “Two GOATS” (hai nhân vật hay nhất mọi thời).

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, và Ronaldo cũng chia sẻ lại trên trang Instagram cá nhân với hơn nửa tỷ người theo dõi.

Sau đó, CR7 đăng thêm một bức ảnh chụp cùng hôn thê Georgina Rodriguez tại phòng Tổng thống, kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn Ngài Tổng thống vì lời mời và sự chào đón nồng nhiệt mà ông và phu nhân đã dành cho tôi và vợ tương lai. Mỗi người chúng ta đều sinh ra để cống hiến. Tôi luôn sẵn sàng làm phần việc của mình để truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ xây dựng tương lai dựa trên lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và hòa bình lâu dài".

Sau khi trở lại Saudi Arabia, Ronaldo và các đồng đội sẽ chuẩn bị cho trận đấu gặp Al Khaleej vào ngày 24/11.

Khoảnh khắc Ronaldo diện kiến ông Trump Tối 18/11 (giờ Mỹ), Cristiano Ronaldo gây chú ý khi dự tiệc tối của Tổng thống Donald Trump.