Tấm poster World Cup 2026 gây tranh cãi

Sau khi FIFA đăng tải tấm poster đầu tiên để quảng bá cho World Cup 2026, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện sự vắng mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Ronaldo vắng mặt trong poster.

Cùng với Lionel Messi, Ronaldo chuẩn bị có lần thứ 6 góp mặt tại vòng chung kết World Cup, thiết lập kỷ lục của giải đấu. Tuy nhiên, trong khi Messi vẫn xuất hiện trên tấm poster, Ronaldo lại không có mặt.

Ngay sau khi tấm poster được đăng tải, người hâm mộ lập tức nổ ra tranh cãi trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Có Messi nhưng không có Ronaldo, thật bất công". CĐV khác lên tiếng: "Ronaldo sắp phá kỷ lục nhưng vẫn bị FIFA ngó lơ". Một người hâm mộ nhận định: "Poster tập hợp đầy đủ những ngôi sao của các nước, nhưng lại không có Ronaldo".

Thay vì Ronaldo, tiền vệ Bruno Fernandes của MU được FIFA chọn làm đại diện cho tuyển Bồ Đào Nha trên tấm poster. Do đó, một bộ phận CĐV mỉa mai CR7 sau sự vắng mặt của anh. Một fan bình luận: "Chỉ là một tấm poster, không có Ronaldo thì đã sao". Người khác viết: "Ronaldo đã làm được gì tại vòng knock-out các kỳ World Cup, hay chỉ là khóc vì bị loại?".

Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41 vào thời điểm World Cup 2026 khai mạc vào tháng 6 năm sau. Chân sút của Al Nassr từng khẳng định đây sẽ là “cơ hội cuối cùng” để chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Dù vậy, CR7 đang đối diện án treo giò 1-2 trận tại vòng chung kết World Cup 2026, sau tấm thẻ đỏ ở cuộc đối đầu với Ireland hôm 16/11. FIFA chưa ra án phạt cuối cùng, nhưng Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đang làm mọi cách để kháng cáo cho Ronaldo.

