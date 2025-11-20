HLV 35 tuổi làm dậy sóng bóng đá Đông Nam Á

Ở tuổi 35, Gavin Lee không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, mà còn bởi thành tích lịch sử với bóng đá Singapore.

Gavin Lee gây tiếng vang khi giúp Singapore giành tấm vé lịch sử dự Asian Cup 2027.

Vị HLV tạm quyền đưa đội tuyển quốc gia Singapore lần đầu vượt qua vòng loại Asian Cup dựa trên thành tích thi đấu, sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Hong Kong tại sân khách Kai Tak hôm 18/11.

Lee là học viên tại National Football Academy, cùng khóa với những ngôi sao Hariss Harun và Izwan Mahbud, nhưng quyết định không theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp. Thay vào đó, ông chọn nghiệp huấn luyện, khởi nghiệp tại BG Tampines Rovers ở tuổi 29 và nhanh chóng gây ấn tượng đủ để được mời tham gia công tác huấn luyện tuyển quốc gia.

Khi HLV Tsutomu Ogura từ chức hồi tháng 6 bởi vấn đề cá nhân, Lee được giao vai trò tạm quyền, với nhiệm vụ khó khăn khi Singapore còn tới 4 trận vòng loại để giành vé dự Asian Cup 2027.

Nhưng chiến thắng trước Hong Kong minh chứng cho tài cầm quân của Lee. HLV sinh năm 1990 giữ phong thái điềm tĩnh, kiên định với triết lý bóng đá của mình, dù đội tuyển gặp nhiều khó khăn. Lee thay người đúng lúc, đưa Ilhan Fandi vào sân phút 58, và chỉ 10 phút sau, tiền đạo này kiến tạo và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Trong buổi họp báo sau trận, Lee nhấn mạnh thành công là thành quả tập thể, không chỉ của đội tuyển, mà còn của các HLV trẻ, giáo viên thể chất và toàn bộ hệ thống đào tạo bóng đá Singapore: "Cột mốc này dành cho tất cả, cho Singapore, chứ không riêng tôi hay đội tuyển".

Với chiến tích này, Lee được tin tưởng sẽ trở thành HLV trưởng người Singapore đầu tiên dẫn dắt đội tuyển kể từ năm 2018. Và có lẽ, lịch sử chứng minh rằng không phải bằng đôi chân, mà bằng cái đầu, Lee ghi dấu ấn vĩ đại cho bóng đá Singapore.