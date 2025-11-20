Hai số phận trái ngược của Singapore và Malaysia

Singapore thẳng tiến vào Asian Cup với chỉ hai cầu thủ nhập tịch. Malaysia, dù vẫn thắng trên sân, lại đối mặt nguy cơ bị hất văng khỏi giải đấu vì cáo buộc gian lận.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang vướng bê bối.

Trong cùng một buổi tối 18/11, bóng đá Đông Nam Á chứng kiến hai lát cắt đối lập rõ rệt. Singapore thẳng tiến vào Asian Cup 2027 sau chiến thắng 2-1 trước Hong Kong. Còn Malaysia, dù thắng Nepal 1-0 và duy trì mạch kết quả tích cực trên sân cỏ, lại bước vào vùng giông bão vì cáo buộc sai phạm trong hồ sơ quốc tịch của bảy cầu thủ.

Một bên tiến lên bằng con đường kiên nhẫn. Bên còn lại có nguy cơ bị loại khỏi giải đấu chỉ vì lựa chọn đi tắt.

Singapore: thành quả của một lộ trình rõ ràng

Singapore không có dân số lớn. Không có nguồn tài năng dồi dào. Họ cũng nhập tịch cầu thủ, nhưng số lượng chỉ là hai và đều tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của FIFA. Những yếu tố này tạo nên cách họ được truyền thông Malaysia mô tả: “đi đúng đường và gặt trái ngọt”.

Tấm vé Asian Cup đầu tiên sau 41 năm không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn, mà còn cho thấy sự kiên định trong chiến lược. Singapore không thay đổi hệ thống liên tục. Họ kiên trì với cách làm của mình: phát triển nền tảng trẻ, bổ sung hợp lý, giữ nguyên tính kỷ luật.

Thực tế tại Kuala Lumpur lại đi theo chiều ngược lại. Báo Malaysia mô tả tình hình của đội tuyển nước này bằng hai chữ: “nghịch lý”. Đội thắng trên sân. Nhưng lại có thể thua trong phòng họp FIFA.

Cuộc điều tra hình sự mà FIFA mở liên quan đến cáo buộc sử dụng bảy cầu thủ không đủ điều kiện trong các trận trước chính là hệ quả của một sai lầm mang tính hệ thống. Nhà phê bình Dr. Zulakbal Abdul Karim nói thẳng: việc tìm “giải pháp nhanh” đã phản tác dụng.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt.

Malaysia từng chọn con đường nhập tịch để rút ngắn khoảng cách. Một phần xuất phát từ cú sốc thua UAE 0-10 ở vòng loại World Cup 2015. Nhưng mong muốn thu hẹp khoảng cách bằng biện pháp tức thời lại tạo ra lỗ hổng lớn. Và giờ đây, họ phải đối diện với nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup, thậm chí nhận thêm án phạt nặng.

Nhận xét của Dr. Zulakbal rất đáng chú ý: “Chúng ta đã đi quá nhanh và mắc sai lầm nghiêm trọng. Nó đem lại nỗi xấu hổ cho bóng đá Malaysia”.

Một bài học không mới, nhưng chưa bao giờ cũ

Indonesia cũng nhập tịch cầu thủ. Nhưng họ làm đúng quy trình và đang hưởng thành quả. Singapore cũng vậy. Hai đội bóng không chạy đua về số lượng, mà tối ưu chất lượng và tính hợp lệ của từng trường hợp.

Malaysia đối lập với hình mẫu đó. Sự nóng vội tạo ra lỗ hổng. Lỗ hổng kéo theo bê bối. Và bê bối có thể khiến họ đánh mất cả một chu kỳ phát triển.

Trong bối cảnh ấy, tiếng nói của giới chuyên môn Malaysia cũng không nhằm chỉ trích quá khứ, mà hướng đội tuyển trở lại con đường “chậm mà chắc”. Họ tin rằng Asian Cup 2031 vẫn nằm trong tầm tay, miễn là hệ thống được điều chỉnh đúng hướng và bài học lần này được tiếp thu nghiêm túc.

Khi Singapore lặng lẽ bước qua cánh cửa Asian Cup lần đầu tiên kể từ 1984, họ mang theo hình ảnh của một nền bóng đá chọn sự bền bỉ thay vì ồn ào. Malaysia thì trái ngược. Họ chiến thắng trên sân cỏ, nhưng thua trong quản trị.

Hai số phận trái chiều trong cùng một tối đã tạo nên thông điệp rất rõ ràng cho bóng đá khu vực: Muốn đi xa, không thể đi tắt.