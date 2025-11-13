Thái Lan thắng kịch tính Singapore

Tối 13/11, tuyển Thái Lan thắng 3-2 trước Singapore ở trận giao hữu tại Bangkok, đánh dấu màn ra mắt của tân HLV Anthony Hudson sau khi thay thế Masatada Ishii.

Theerathon ghi bàn ngay khi được gọi trở lại đội tuyển. Ảnh: Changsuek.

Đây cũng là dịp để "Voi chiến" chuẩn bị tinh thần trước chuyến làm khách quan trọng gặp Sri Lanka tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 18/11.

Trận đấu bùng nổ ngay phút 13 khi Sarach Yooyen băng lên từ tuyến hai và tung cú vô lê căng vào xà ngang, bóng dội xuống khiến thủ môn Singapore không kịp phản ứng, mở tỷ số cho Thái Lan. Chỉ 4 phút sau, Glenn Kweh gỡ hòa 1-1 cho đội khách từ pha thoát xuống và nhận chuyền thuận lợi bên cánh phải của đồng đội Stewart.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan chứng tỏ đẳng cấp khi Theerathon Bunmathan sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ở phút 47, đưa đội nhà dẫn 2-1. Phút 53, Seksan Ratree tung cú sút căng từ 25 m, nâng tỷ số lên 3-1. Singapore nỗ lực phản công, và Kweh hoàn tất cú đúp phút 63.

Những phút bù giờ, trận đấu diễn ra căng thẳng với loạt tình huống nguy hiểm, phạt góc và nhiều cơ hội bỏ lỡ. Thậm chí Jude Soonsup-Bell bên phía Thái Lan còn sút hỏng penalty ở phút 90+7. Dù vậy, Thái Lan vẫn bảo toàn chiến thắng sát nút.

Đây là màn ra mắt thành công của Anthony Hudson, chứng tỏ đội tuyển Thái Lan vẫn giữ sức mạnh khi tiếp đón các đối thủ trong khu vực. Chiến thắng 3-2 giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin trước trận gặp Sri Lanka thuộc vòng loại Asian Cup 2027.