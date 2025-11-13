Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thái Lan thắng kịch tính Singapore

  • Thứ năm, 13/11/2025 21:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 13/11, tuyển Thái Lan thắng 3-2 trước Singapore ở trận giao hữu tại Bangkok, đánh dấu màn ra mắt của tân HLV Anthony Hudson sau khi thay thế Masatada Ishii.

Theerathon ghi bàn ngay khi được gọi trở lại đội tuyển. Ảnh: Changsuek.

Đây cũng là dịp để "Voi chiến" chuẩn bị tinh thần trước chuyến làm khách quan trọng gặp Sri Lanka tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 18/11.

Trận đấu bùng nổ ngay phút 13 khi Sarach Yooyen băng lên từ tuyến hai và tung cú vô lê căng vào xà ngang, bóng dội xuống khiến thủ môn Singapore không kịp phản ứng, mở tỷ số cho Thái Lan. Chỉ 4 phút sau, Glenn Kweh gỡ hòa 1-1 cho đội khách từ pha thoát xuống và nhận chuyền thuận lợi bên cánh phải của đồng đội Stewart.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan chứng tỏ đẳng cấp khi Theerathon Bunmathan sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ở phút 47, đưa đội nhà dẫn 2-1. Phút 53, Seksan Ratree tung cú sút căng từ 25 m, nâng tỷ số lên 3-1. Singapore nỗ lực phản công, và Kweh hoàn tất cú đúp phút 63.

Những phút bù giờ, trận đấu diễn ra căng thẳng với loạt tình huống nguy hiểm, phạt góc và nhiều cơ hội bỏ lỡ. Thậm chí Jude Soonsup-Bell bên phía Thái Lan còn sút hỏng penalty ở phút 90+7. Dù vậy, Thái Lan vẫn bảo toàn chiến thắng sát nút.

Đây là màn ra mắt thành công của Anthony Hudson, chứng tỏ đội tuyển Thái Lan vẫn giữ sức mạnh khi tiếp đón các đối thủ trong khu vực. Chiến thắng 3-2 giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin trước trận gặp Sri Lanka thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Đổi lịch trận Lào gặp Việt Nam

Trận đấu giữa Lào với Việt Nam ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 sẽ dược lùi lại một ngày so với lịch thi đấu ban đầu.

34:2035 hôm qua

Văn Lâm chấn thương trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam

Chiều 11/11, thủ môn Đặng Văn Lâm dừng tập sớm vì gặp vấn đề ở vùng đùi sau trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

20:45 11/11/2025

Xuân Son được vợ tháp tùng lên hội quân

Sáng 11/11, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức có mặt tại Phú Thọ, nơi đóng quân của tuyển Việt Nam để hội quân, chuẩn bị cho trận đấu với Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

15:35 11/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Anh Quân

Thái Lan thắng Singapore Thái Lan Hudson Singapore

    Đọc tiếp

    Thay doi buoc ngoat trong cach da penalty? hinh anh

    Thay đổi bước ngoặt trong cách đá penalty?

    6 giờ trước 17:42 13/11/2025

    0

    Pierluigi Collina, huyền thoại trọng tài người Italy và hiện là Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, đang thúc đẩy thay đổi lớn đối với luật phạt đền trong bóng đá.

    VTV len tieng ve viec mua ban quyen Premier League hinh anh

    VTV lên tiếng về việc mua bản quyền Premier League

    7 giờ trước 16:07 13/11/2025

    0

    Tổng Giám đốc VTVcab - ông Bùi Huy Năm, khẳng định đơn vị nỗ lực sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh giai đoạn 2026-2028, đồng thời tập trung vào các giải đấu tầm cỡ quốc tế như World Cup và Euro.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý