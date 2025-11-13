Cột mốc lịch sử của tuyển Anh ở Euro 2028

Tuyển Anh sẽ phá lệ truyền thống, lần đầu tiên thi đấu xa Wembley ngay tại một kỳ giải đấu lớn do nước mình đăng cai.

Tuyển Anh sẽ đá trận mở màn Euro 2028 tại Etihad.

Tại các giải lớn tổ chức ở Anh trước đây (World Cup 1966, Euro 1996 và Euro 2020), mọi trận của tuyển Anh đều diễn ra ở London, trên thánh địa Wembley. Nhưng theo lịch thi đấu Euro 2028 vừa được công bố, "Tam sư" sẽ mở màn vòng bảng ở sân Etihad (Manchester). Lần đầu tiên tuyển Anh rời thủ đô ở một giải lớn tổ chức trên sân nhà.

Sau khi đá trận mở màn vào ngày 10/6, tuyển Anh sẽ trở lại Wembley cho hai trận kế tiếp. Nếu đứng đầu bảng, Anh sẽ di chuyển tới St James’ Park (Newcastle) cho vòng 1/8, trước khi trở lại Wembley đá tứ kết, bán kết và chung kết vào ngày 9/7.

Euro 2028 sử dụng 5 sân vận động tại Anh gồm Wembley, Etihad, Tottenham Hotspur Stadium, Villa Park và sân mới của Everton – Hill Dickinson Stadium. Ngoài ra, Cardiff (Xứ Wales), Glasgow (Scotland) và Dublin (CH Ireland) cũng góp mặt với vai trò đồng chủ nhà, mỗi nơi tổ chức từ 4-5 trận vòng bảng cùng ít nhất một trận knock-out.

Tổng cộng 51 trận đấu sẽ được tổ chức tại 10 thành phố, dự kiến bán ra hơn 3 triệu vé cho người hâm mộ toàn cầu. Chính phủ Anh đầu tư 557 triệu bảng vào hạ tầng và tổ chức, với kỳ vọng giải đấu mang lại hiệu ứng kinh tế xã hội hơn 3,2 tỷ bảng.

Bà Debbie Hewitt, Chủ tịch FA kiêm Trưởng ban tổ chức Euro 2028, khẳng định: "Thời gian đếm ngược bắt đầu cho một mùa hè không thể quên. Chúng tôi cam kết cùng UEFA tổ chức kỳ Euro đáng nhớ nhất – một lễ hội bóng đá vì người hâm mộ, đầy đam mê, gắn kết và bền vững".

Theo UEFA, Anh, Scotland, Wales và Ireland phải đá vòng loại, nhưng sẽ có hai suất vớt dành riêng trong trường hợp một trong bốn đội chủ nhà không thể vượt qua vòng loại chính thức.