Tình thế đảo ngược với Welbeck

  • Thứ hai, 10/11/2025 10:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thomas Tuchel chịu tổn thất lực lượng đáng kể khi tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại World Cup 2026 trong tháng 11.

Bộ ba Anthony Gordon, Nick Pope và Marc Guehi vắng mặt vì chấn thương, buộc "Tam sư" phải gấp rút tìm phương án thay thế. Theo truyền thông Anh, Danny Welbeck khả năng được gọi thay thế. Cựu sao MU là chân sút người Anh ghi nhiều bàn nhất Premier League với 6 pha lập công mùa này.

Gordon không góp mặt trong đội hình Newcastle trong thất bại 1-3 trước Brentford ở vòng 11 Premier League đêm 9/11. Trong khi đó, Pope bắt chính nhưng bị thay ra ở phút 77. Gordon được xác định là chấn thương hông, còn Pope chấn thương đầu (chấn thương não nhẹ).

HLV Eddie Howe của Newcastle cho biết: "Ban đầu tôi không được thông báo Pope chấn thương đầu. Sau đó mới nhận tin cậu ấy không khỏe và phải rời sân. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến việc cậu ấy có thể lên tuyển hay không".

Trong khi đó, Guehi gặp vấn đề với bàn chân sau chiến thắng 3-1 trước AZ Alkmaar ở Conference League. HLV Glasner của Crystal Palace tiết lộ: "Cậu ấy không ngủ được vì đau. Cuộc kiểm tra xác định là bầm xương nặng. Hai ngày qua cậu ấy phải đi nạng, không thể bước chân xuống đất. Hiện Guehi không thể thi đấu. Dự kiến sẽ trở lại tập luyện sau 10-14 ngày".

Trước tình hình này, những cái tên thay thế đang được cân nhắc. Welbeck (Brighton) và James Trafford (Man City) khả năng thế chỗ Gordon và Pope. Guehi có thể được thay thế bởi Tyrick Mitchell (Palace) hoặc Ben White (Arsenal).

Tuyển Anh chính thức giành vé dự World Cup 2026 và sẽ có hai trận cuối cùng gặp Serbia (14/11) và Albania (17/11) nhằm thử nghiệm đội hình.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Cú sốc với Tuchel Danny Welbeck Tuchel tuyển Anh Anthony Gordon

