Bellingham trở lại tuyển Anh

Tối 7/11 (giờ Hà Nội), HLV Thomas Tuchel gọi trở lại Jude Bellingham và Phil Foden, đồng thời điền tên Alex Scott vào danh sách triệu tập của tuyển Anh.

Bellingham được HLV Tuchel triệu tập lên tuyển.

Sau nhiều ồn ào, Bellingham rốt cuộc cũng trở lại "Tam sư". Tiền vệ của Real Madrid từng bị gạt khỏi hai trận thắng xứ Wales và Latvia hồi tháng 10, dù hoàn toàn khỏe mạnh. Khi ấy, HLV Tuchel giải thích quyết định "thuần túy vì chuyên môn", song giới truyền thông vẫn đồn đoán về mối rạn nứt giữa hai thầy trò.

Căng thẳng càng leo thang khi nhà cầm quân người Đức lỡ lời trên sóng radio, gọi hành vi của Bellingham là "đáng ghê tởm" trước khi phải công khai xin lỗi vì "dùng sai từ trong tiếng Anh". Giờ đây, việc Tuchel điền tên anh vào danh sách cho thấy cơn bão tạm lắng.

Cầu thủ 22 tuổi trở lại phong độ cao, ghi 3 bàn kể từ khi bình phục chấn thương, trong đó có một pha lập công ở El Clasico giúp Real Madrid hạ Barcelona. Rõ ràng, Tuchel khó bỏ qua một ngôi sao đẳng cấp như Bellingham.

Bên cạnh đó, Phil Foden cũng được triệu tập sau gần 8 tháng vắng mặt. Ngôi sao của Manchester City vừa lập cú đúp vào lưới Dortmund ở Champions League, và phong độ chói sáng ấy giúp anh trở lại đúng thời điểm.

Điểm nhấn bất ngờ là sự xuất hiện của Alex Scott. Tiền vệ 21 tuổi thuộc biên chế Bournemouth gây ấn tượng mạnh ở Premier League nhờ khả năng điều phối bóng và chọn vị trí thông minh. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của anh trong mùa giải đầu tiên thi đấu đỉnh cao.

Ở chiều ngược lại, Myles Lewis-Skelly (Arsenal) bị loại do không được trọng dụng ở CLB, Ollie Watkins (Aston Villa) cũng mất chỗ sau chuỗi trận tịt ngòi. Danny Welbeck gây tiếc nuối lớn nhất. Cựu sao MU là chân sút người Anh ghi nhiều bàn nhất Premier League với 6 pha lập công, nhưng tiếp tục bị ngó lơ. Lần cuối cùng tiền đạo 34 tuổi khoác áo tuyển Anh cách đây 7 năm.

Dù tuyển Anh sớm giành vé đến Mỹ, Canada và Mexico, danh sách tập trung lần này vẫn mang ý nghĩa lớn, đánh dấu giai đoạn chuẩn bị quan trọng của Tuchel hướng tới giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tuchel dường như muốn thử nghiệm sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ trong hai trận cuối vòng loại. Tuyển Anh sẽ có hai trận gặp Serbia (14/11) và Albania (17/11) thuộc vòng loại World Cup 2026.

Danh sách tập trung của tuyển Anh trong tháng 11.