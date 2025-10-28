Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hành động phản cảm của Bellingham

  • Thứ ba, 28/10/2025 06:28 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Jude Bellingham lại khiến dư luận dậy sóng khi tái diễn hành động khiếm nhã từng khiến anh suýt bị cấm thi đấu tại Euro 2024.

Bellingham phan cam anh 1

Hành động gây chú ý của Bellingham ở El Clasico.

Trong trận El Clasico rực lửa cuối tuần qua, ngôi sao 22 tuổi của Real Madrid có màn trình diễn chói sáng – nhưng cũng gây tranh cãi dữ dội khi ăn mừng theo cách không giống ai.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real trước Barcelona, Bellingham đưa tay xuống vùng nhạy cảm và lè lưỡi trêu ngươi trước ống kính truyền hình. Hành động lập tức gợi nhớ lại vụ việc ở Euro 2024, khi tiền vệ người Anh bị UEFA phạt 25.000 bảng và treo giò 1 trận (án treo).

Khi ấy, Bellingham khẳng định đó chỉ là "trò đùa với vài người bạn thân có mặt trên khán đài", và bày tỏ "sự tôn trọng tuyệt đối" với đối thủ. Tuy nhiên, việc anh lặp lại y hệt động tác đó trước Barcelona, trong bầu không khí căng thẳng tột độ, khiến nhiều người cho rằng đây không còn là trò đùa.

Trận siêu kinh điển vừa qua chứng kiến Bellingham thi đấu bùng nổ. Anh kiến tạo cho Kylian Mbappe mở tỷ số, rồi tự mình ghi bàn quyết định. Nhưng màn trình diễn đỉnh cao lại bị phủ bóng bởi những tranh cãi cuối trận. Pedri bên phía Barca nhận thẻ đỏ, còn các cầu thủ hai đội lao vào khẩu chiến sau tiếng còi mãn cuộc, đặc biệt khi sao trẻ Lamine Yamal cáo buộc Real hay ăn vạ và kêu ca

Bellingham không bỏ lỡ cơ hội đáp trả. Trên Instagram, anh đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Nói thì dễ, nhưng Hala Madrid mãi mãi!".

Hiện chưa rõ La Liga có xử phạt cầu thủ người Anh hay không. UEFA không còn thẩm quyền do án treo từ Euro 2024 hết hiệu lực.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Kylian Mbappe

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

