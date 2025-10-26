Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mbappe tỏa sáng giúp Real hạ Barca

  Chủ nhật, 26/10/2025
Rạng sáng 27/10, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ghi bàn giúp Real đánh bại Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga trên sân Bernabeu.

Tỷ số: Real Madrid 2-1 Barcelona

Cầu thủ ghi bàn: Kylian Mbappe (22'), Fermin Lopez (38'), Jude Bellingham (43').

Trận Siêu kinh điển được cả thế giới chờ đợi diễn ra đầy kịch tính và tranh cãi. Chỉ trong hiệp một, Kylian Mbappe đã có đến 3 lần xé lưới Barcelona. Tuy nhiên, chỉ một trong số đó trở thành bàn thắng.

Ở tuyến tiền vệ, Jude Bellingham có ngày thi đấu ấn tượng với đường chọc khe để Mbappe mở tỷ số ở phút 22. Đến phút 42, chính tiền vệ người Anh ghi tên lên bảng tỷ số với một pha dứt điểm cận thành đơn giản, giúp chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Bên kia chiến tuyến, Barca gặp khó khi Pedri bị phong tỏa. Bên cánh phải, Lamine Yamal cũng không để lại dấu ấn nào đáng kể do bị Alvardo Carreras theo kèm như hình với bóng.

Đội khách phải nhờ đến khoảnh khắc sai lầm của Arda Guler mới có cơ hội tổ chức tấn công. Trong lần đầu dự Siêu kinh điển, Marcus Rashford ghi dấu ấn với đường kiến tạo cho Fermin Lopez dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1.

Real dau Barca anh 1Real dau Barca anh 2Real dau Barca anh 3Real dau Barca anh 4

Real Madrid có màn thể hiện ấn tượng trên sân nhà.

Ngoài những bàn thắng, các quyết định của tổ trọng tài cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Ngay phút thứ 5, Vinicius kiếm được phạt đền, nhưng ông Soto Grado đã đảo ngược quyết định sau khi tham khảo video làm chậm. 7 phút sau, Mbappe vuốt bóng kỹ thuật, hạ thủ môn nhưng VAR lại từ chối công nhận siêu phẩm này, do chân của Mbappe nhô cao hơn hậu vệ cuối cùng bên phía Barca chỉ vài centimet.

Ngay đầu hiệp hai, những diễn biến hấp dẫn đến dồn dập khiến người hâm mộ không thể ngồi yên. Phút 52, trọng tài chính cho Real hưởng phạt đền, sau pha để bóng chạm tay trong vùng cấm của Eric Garcia. Mbappe đứng trước cơ hội lập cú đúp, nhưng cú sút phạt đền của anh lại bị Szczesny cản phá.

Real dau Barca anh 5Real dau Barca anh 6Real dau Barca anh 7Real dau Barca anh 8

Mbappe lỡ cơ hội dứt điểm trận đấu.

Thời gian trôi đi buộc Barca dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Phút 69, Bellingham thoát xuống, dứt điểm hạ thủ môn nhưng may mắn mỉm cười với đội khách khi bẫy việt vị của họ phát huy hiệu quả.

Hơn 20 phút còn lại, đội khách không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý. Sự bất lực của nhà vô địch La Liga thể hiện qua tình huống vào bóng bằng gầm giày của Pedri với Aurelien Tchouameni. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng thứ 2, đuổi tiền vệ người Tây Ban Nha khỏi sân. Yamal, cái tên gây tranh cãi nhất trước thềm trận đấu, có màn trình diễn nhạt nhòa với 0 cú sút trúng đích.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với niềm vui dành cho người hâm mộ chủ nhà. Real Madrid quật ngã đối thủ cạnh tranh trực tiếp và tạo ra bước ngoặt cho cuộc đua vô địch. Lúc này, thầy trò Xabi Alonso đã hơn đại kình địch 5 điểm. Với cá nhân Mbappe, đây là lần đầu tiên, anh được hưởng niềm vui chiến thắng khi đối đầu Yamal, cả ở cấp tuyển lẫn CLB.

Real dau Barca anh 9

Cập nhật bảng xếp hạng.
Real dau Barca anh 10

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Real và Barca mãi không chịu nhìn sang Premier League

Trong khi Premier League tiếp tục thống trị bóng đá thế giới nhờ sự công bằng và sức hút toàn cầu, La Liga lại sa lầy trong những cuộc cãi vã nội bộ.

Duy Anh

Dan sao Real Madrid 'hoi toi' Lamine Yamal hinh anh

Dàn sao Real Madrid 'hỏi tội' Lamine Yamal

4 giờ trước 01:01 27/10/2025

0

Trận El Clasico tại Bernabeu đêm 26/10 khép lại không chỉ bằng chiến thắng 2-1 của Real Madrid, mà còn với một màn hỗn loạn nảy lửa giữa cầu thủ hai đội.

Yamal be mat sau phat ngon mia mai Real Madrid hinh anh

Yamal bẽ mặt sau phát ngôn mỉa mai Real Madrid

4 giờ trước 00:49 27/10/2025

0

Trái ngược với sự tự tin trước thềm trận đấu, tiền đạo Lamine Yamal có ngày thi đấu mờ nhạt trong thất bại 1-2 của Barcelona trước Real Madrid ở vòng 10 La Liga đêm 26/10.

