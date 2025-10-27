Đòn đáp trả của Bellingham với Yamal

Ngay sau chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona tại vòng 10 La Liga rạng sáng 27/10, tiền vệ Jude Bellingham đã gây chú ý khi đăng tải một thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

Bellingham đáp trả Yamal. Ảnh: Reuters,

Trên trang Instagram cá nhân, tiền vệ người Anh chia sẻ bức ảnh ăn mừng với đôi tay dang rộng cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Talk is cheap. Hala Madrid siempre". (Tạm dịch: “Nói thì dễ thôi. Hala Madrid”).

Sau đó, Bellingham tiếp tục chia sẻ ca khúc “A Little Less Conversation” (tạm dịch: “Nói ít lại đi”) của Elvis Presley lên phần story. Dù không nhắc trực tiếp đến ai, người hâm mộ đều hiểu Bellingham đang hướng lời này về phía Lamine Yamal, ngôi sao trẻ của Barcelona – người đã có những phát ngôn gây tranh cãi trước trận Siêu kinh điển.

Trong những ngày trước trận đấu, Yamal khiến dư luận dậy sóng khi tham dự chương trình Kings League và có ý mỉa mai Real Madrid: “Họ vừa ăn cắp, vừa la làng". Bình luận này ám chỉ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thường được trọng tài ưu ái.

Không dừng lại ở đó, Yamal còn tiếp tục “tạo nhiệt” trên mạng xã hội khi đăng lại hình ảnh từ một trận Siêu kinh điển trước đó – thời điểm anh bị CĐV Real Madrid la ó trên khán đài – như một cách tuyên bố rằng “Yamal không sợ sân Bernabeu".

Đáp lại tất cả những động thái của Yamal, Bellingham chọn cách thể hiện bản thân trên sân cỏ. Tiền vệ người Anh thi đấu chói sáng, ghi 1 bàn và góp 1 kiến tạo, góp công lớn giúp Real Madrid giành trọn 3 điểm. Màn trình diễn của Bellingham trái ngược hoàn toàn với Yamal, khi chân sút 18 tuổi tịt ngòi trước hàng thủ kín kẽ của Real Madrid.

