Quyết định gây tranh cãi ở tuyển Anh

Người hâm mộ nổi giận sau khi HLV Thomas Tuchel công bố danh sách tuyển Anh cho loạt trận vòng loại World Cup 2026 trong tháng 11.

Welbeck bất ngờ bị gạch tên.

Danny Welbeck là chân sút người Anh có phong độ cao nhất tại Premier League mùa này. Ở tuổi 34, Welbeck hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Brighton với 6 bàn sau 10 trận, trong đó có siêu phẩm sút phạt tung lưới MU.

Tuy nhiên, tiền đạo này tiếp tục bị ngó lơ. HLV Tuchel không trao cơ hội cho cựu tiền đạo MU và Arsenal, dù trong danh sách "Tam sư" chỉ có duy nhất một trung phong thực thụ là Harry Kane.

Trên mạng xã hội, các CĐV Anh bày tỏ sự phẫn nộ. "Một trung phong duy nhất và ông ta bỏ qua Welbeck đang có phong độ cao", "Thật tệ hại", "Welbeck bị cướp mất cơ hội", "Tôi thấy tội cho Grealish và Welbeck"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Lần gần nhất Welbeck khoác áo tuyển Anh cách đây 7 năm. Trước đó, Welbeck khẳng định: "Nếu được gọi, tôi luôn sẵn sàng cống hiến. Nhưng hiện tại, tôi chỉ tập trung vào Brighton và giúp đội có thêm chiến thắng".

Dù sớm giành vé dự World Cup 2026, tuyển Anh còn hai trận thủ tục khi gặp lại Serbia tại Wembley ngày 14/11 và làm khách trên sân Albania 3 ngày sau đó. Tuchel cho biết các trận đấu là cơ hội tinh chỉnh nhân sự trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho kỳ World Cup 2026.

Danh sách tập trung của tuyển Anh trong tháng 11.