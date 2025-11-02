Welbeck lại gây ngỡ ngàng

Tiền đạo Danny Welbeck của Brighton đang trải qua chuỗi phong độ ấn tượng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Welbeck tiếp tục tỏa sáng. Ảnh: Reuters.

Ở trận gặp Leeds trên sân Amex rạng sáng 2/11, Welbeck mở tỷ số cho Brighton ngay phút thứ 11 sau pha phối hợp đẹp mắt với Mats Wieffer, khởi đầu cho thắng lợi 3-0 của đội chủ nhà trước đối thủ. Trong hiệp hai, Diego Gomez lập cú đúp, ấn định chiến thắng nhẹ nhàng cho thầy trò HLV Fabian Hurzeler.

Bàn thắng này đánh dấu pha lập công thứ sáu trong năm trận gần nhất của Welbeck - con số đủ để khiến HLV đội tuyển Anh Thomas Tuchel phải chú ý, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển sắp bước vào hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Serbia và Albania.

Kể từ lần cuối cùng khoác áo “Tam sư” năm 2018 trong trận giao hữu với Thụy Sĩ, Welbeck trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp vì chấn thương. Tuy nhiên, sự kiên trì và kinh nghiệm giúp anh tìm lại bản năng săn bàn vốn có.

Thống kê cho thấy, Welbeck hiện là chân sút người Anh có số bàn thắng nhiều thứ ba tại Premier League mùa này, chỉ xếp sau Harry Kane và Marcus Rashford, hai trụ cột tấn công của tuyển Anh. Việc duy trì phong độ cao trong màu áo Brighton đang giúp anh mở ra hy vọng được triệu tập trở lại đội tuyển sau bảy năm vắng bóng.

Chiến thắng trước Leeds giúp Brighton vươn lên thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League với 15 điểm sau 10 vòng đấu.

Kỹ năng dứt điểm của Sesko Benjamin Sesko thể hiện khả năng dứt điểm đa dạng trong buổi tập của MU trước trận gặp Nottingham Forest thuộc vòng 10 Premier League tối 1/11.