Thể thao

Mbappe rực sáng, Real bỏ xa Barca 8 điểm

  • Chủ nhật, 2/11/2025 05:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 2/11, Kylian Mbappe ghi 2 bàn giúp Real đánh bại Valencia 4-0 ở vòng 11 La Liga trên sân Bernabeu.

Mbappe liên tục ghi bàn.

Với phong độ ấn tượng, Mbappe ăn mừng giải thưởng Giày vàng châu Âu bằng 2 bàn thắng trước sự phấn khích của khán giả nhà. Ngay phút 19, thủ quân tuyển quốc gia Pháp mở tỷ số cho "Los Blancos" bằng một pha đá phạt đền chuẩn xác. Đến phút 31, "Ninja Rùa" nhận đường chuyền chuẩn xác từ cánh trái của Arda Guler, trước khi thoải mái đệm bóng từ cự ly gần, nhân đôi cách biệt.

Mbappe ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại La Liga, nâng tổng thành tích ở mùa này lên con số 13 bàn chỉ sau 11 lần ra sân. Ngoài màn trình diễn cá nhân, chân sút sinh năm 1998 còn cho thấy sự ăn ý với Guler, gợi nhớ về hình ảnh của bộ đôi huyền thoại Mesut Ozil, Cristiano Ronaldo cách đây hơn một thập kỷ.

Phút 43, Mbappe có cơ hội lập hat-trick ngay trong hiệp một nhưng anh nhường quyền đá penalty cho Vinicius. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 2000 lại đá hỏng.

Trước khi hiệp một khép lại, Jude Bellingham đánh dấu ngày thi đấu tốt với pha dứt điểm quyết đoán từ rìa vùng cấm, mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà.

Sang hiệp hai, Real chủ động cầm bóng chắc. Mbappe có một vài cơ hội để ghi thêm bàn nhưng không thể tận dụng. Phút 82, hậu vệ cánh Alvaro Carreras "nã đại bác" tung nóc lưới Valencia, ấn định thắng lợi 4-0.

"Los Blancos" trả món nợ đã vay "Los Che" là trận thua 1-2 ngay trên sân nhà hồi tháng 4, qua đó giữ vững vị trí dẫn đầu tại La Liga mùa này với 30 điểm, hơn Barcelona 8 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

Real dau Valencia anh 1

Bảng xếp hạng La Liga.

