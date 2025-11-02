Màn ngược dòng điên rồ khi bị dẫn 4-0 của Kante và đồng đội

Rạng sáng 2/11, Al Ittihad bị Al Khaleej dẫn 4-0, thậm chí còn phải chơi thiếu người, nhưng vẫn kết thúc trận đấu với tỷ số 4-4.

Al Ittihad thoát thua ngoạn mục.

Trên sân nhà, Al Khaleej nhập cuộc đầy ấn tượng và có 3 bàn thắng vào lưới nhà đương kim vô địch SPL ngay trong hiệp một. Thậm chí, chủ nhà còn có lợi thế hơn người, khi Fabinho bị đuổi khỏi sân từ phút 32.

Ngay đầu hiệp hai, Al Khaleej nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn. Cựu cầu thủ Manchester United, Joshua King hoàn tất cú đúp, mang về hy vọng rất lớn về chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước đối thủ đến từ Riyadh.

Trong ngày Karim Benzema không ra sân, đồng đội của anh vẫn thi đấu kiên cường. Phút 51, Moussa Diaby tận dụng một tình huống lộn xộn trong vùng cấm để dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số còn 1-4 cho Al Ittihad. Đây cũng là khoảnh khắc mở ra màn lội ngược dòng không tưởng của đoàn quân áo sọc vàng, đen.

Phút 86, Diaby tiếp tục tỏa sáng với một pha đá nối chuẩn xác, mang về bàn thứ 2. Đến phút 90+6 và 90+8, ban huấn luyện và người hâm mộ Al Ittihad vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến Mario Mitaj, Faisal Al Ghamdi tận dụng sự lóng ngóng của hàng thủ đội chủ nhà để ghi bàn gỡ hòa 4-4.

Al Ittihad thoát thua ngoạn mục nhưng vẫn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Hiện tại, họ đang kém Al Nassr đến 10 điểm. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đang cho thấy phong độ ổn định với 7 chiến thắng liên tiếp từ đầu mùa. Trong khi đó, Al Ittihad đang trải qua chuỗi 4 trận liền toàn hòa và thua.

Bảng xếp hạng SPL.