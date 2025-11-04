Welbeck có thể tái xuất tuyển Anh sau 7 năm vắng bóng

HLV Thomas Tuchel cân nhắc triệu tập tiền đạo đang có phong độ cao là Danny Welbeck lên tuyển Anh sau 7 năm vắng bóng.

Welbeck có thể trở lại tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Trong loạt trận FIFA Days tháng 11 này, "Tam sư" sẽ đối đầu Serbia và Albania, trong bối cảnh họ đã sớm giành vé dự World Cup 2026. Điều này mở ra cơ hội để HLV Tuchel thử nghiệm đội hình, và sự lựa chọn Welbeck đang nằm trong danh sách được cân nhắc.

Lần gần nhất Welbeck khoác áo tuyển Anh đã cách đây 7 năm, nhưng phong độ bùng nổ của anh đầu mùa giải 2025/26 buộc khiến HLV Tuchel phải chú ý. Cựu sao MU đã ghi 6 bàn sau 10 trận tại Premier League, bao gồm chuỗi 3 trận liên tiếp lập công cho Brighton.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Fabian Hurzeler, Welbeck đang trở thành cầu thủ người Anh ghi bàn nhiều nhất Premier League mùa này, đồng thời nâng chuỗi ghi bàn của mình lên 17 mùa giải liên tiếp tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Dù khẳng định không quá bận tâm đến khả năng trở lại tuyển quốc gia, Welbeck vẫn để ngỏ khả năng lên tuyển nếu được triệu tập. “Nếu được gọi, tôi luôn sẵn sàng cống hiến. Nhưng hiện tại, tôi chỉ tập trung vào Brighton và giúp đội có thêm chiến thắng", Welbeck cho biết.

HLV Tuchel không ngại đưa ra những quyết định táo bạo kể từ khi thay thế Gareth Southgate. Ông được cho là đang muốn bổ sung thêm kinh nghiệm cho hàng công. Dù Harry Kane vẫn là lựa chọn số một, màn tái xuất sau 7 năm của Welbeck sẽ là một câu chuyện thú vị cho hành trình chuẩn bị của tuyển Anh hướng đến World Cup 2026.

Ứng cử viên số 1 cho giải Puskas 2025 Hôm 2/11, Cemran Dansin gây sốt mạng xã hội khi tung cú volley ghi bàn đẹp mắt giúp Orlando Pirates hòa Mamelodi Sundowns 1-1 thuộc vòng 11 giải VĐQG Nam Phi.