Cầu thủ bị đâm trong vụ xả dao nghiêm trọng ở Anh

CLB Scunthorpe United xác nhận Jonathan Gjoshe bị thương trong vụ tấn công bằng dao kinh hoàng xảy ra trên chuyến tàu LNER từ Doncaster đến London hôm 1/11.

Jonathan Gjoshe bị thương và đang nằm viện.

CLB Scunthorpe United, đang thi đấu tại National League (hạng 5 Anh), xác nhận Jonathan Gjoshe bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hiện vẫn được điều trị tại bệnh viện.

"Jonathan là một trong những nạn nhân của vụ tấn công kinh hoàng trên chuyến tàu LNER hướng tới London. Chúng tôi xác nhận anh ấy bị thương nhưng không đe dọa đến tính mạng. Do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, CLB chưa thể cung cấp thêm thông tin", thông báo của Scunthorpe nêu rõ.

Theo BBC, vụ việc khiến 11 người phải nhập viện. Cảnh sát bắt giữ hai người đàn ông Anh khoảng 30 tuổi, trong đó Anthony Williams (32 tuổi, đến từ Peterborough) bị buộc tội mưu sát, cùng tội danh tàng trữ vũ khí sắc nhọn và tội danh mưu sát khác liên quan đến một vụ việc riêng biệt tại ga Pontoon Dock (DLR) trước đó cùng ngày.

Williams ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Peterborough hôm 3/11 và bị tạm giam, chờ phiên xử tiếp theo tại Tòa án tối cao Cambridge vào ngày 1/12. Williams còn bị cáo buộc tấn công một sĩ quan cảnh sát sau vụ việc trên tàu. Người đàn ông còn lại bị bắt cùng Williams được thả, nhưng vẫn nằm trong diện điều tra.

Cảnh sát cho biết 5 nạn nhân được xuất viện, trong khi một người vẫn trong tình trạng nguy kịch. Một nhân viên tàu LNER – người được cho là “đã cứu sống nhiều hành khách” – hiện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định.