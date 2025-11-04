Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar lại bị Brazil gạch tên

  • Thứ ba, 4/11/2025 06:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Carlo Ancelotti loại Neymar khỏi danh sách tập trung của tuyển Brazil cho loạt trận giao hữu tháng 11.

Neymar bị gạch tên khỏi tuyển Brazil. Ảnh: Reuters.

Theo công bố chính thức hôm 3/11, Brazil sẽ có chuyến du đấu châu Âu với hai trận giao hữu: gặp Senegal tại Anh ngày 15/11 và Tunisia tại Pháp ngày 18/11. HLV Carlo Ancelotti cũng xác nhận Neymar sẽ không góp mặt trong đội hình, do ông muốn cầu thủ này “phải đạt thể trạng 100% trước khi trở lại”.

Cựu HLV Real Madrid cho biết: “Neymar vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tôi chưa nói chuyện lại với cậu ấy. Chúng ta sẽ chờ xem khi nào cậu ấy thật sự sẵn sàng thi đấu trở lại".

Tiền đạo của Santos vừa mới trở lại sau chấn thương rách cơ đùi phải gặp hồi giữa tháng 9, khiến anh phải nghỉ thi đấu suốt bảy trận. Trong lần tái xuất gặp Fortaleza, Neymar chỉ được tung vào sân 23 phút, dấu hiệu cho thấy anh vẫn cần thêm thời gian để lấy lại phong độ.

Với việc Neymar tiếp tục vắng mặt, HLV Ancelotti trao cơ hội cho một loạt gương mặt trẻ đang lên. Hàng công của "Selecao" vẫn có những cái tên quen thuộc như Vinícius Júnior, Rodrygo, Richarlison, Joao Pedro và Matheus Cunha, bên cạnh các tài năng trẻ như Estevao (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit) và Vitor Roque – cựu tiền đạo Barcelona đang tỏa sáng tại Palmeiras.

Ancelotti cũng tiết lộ rằng danh sách sơ bộ cho World Cup 2026 gần như đã hoàn thiện. Ông nói: “Chúng tôi đã xác định được khoảng 17 đến 18 cầu thủ chắc suất. Tháng 3 năm sau sẽ là đợt đánh giá quan trọng, và danh sách khi đó sẽ rất gần với đội hình cuối cùng".

Cú đá phạt kiểu mới của Neymar Sáng 2/11, Neymar đá phạt gây sốt ở trận Santos hòa Fortaleza 1-1 thuộc vòng 31 giải VĐQG Brazil.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

Ronaldo: 'Messi khong gioi hon toi' hinh anh

Ronaldo: 'Messi không giỏi hơn tôi'

2 giờ trước 05:19 4/11/2025

0

Cuộc đối thoại giữa Cristiano Ronaldo và nhà báo Piers Morgan lại khiến thế giới bóng đá xôn xao, khi siêu sao người Bồ Đào Nha bác bỏ ý kiến cho rằng Lionel Messi hay hơn mình.

