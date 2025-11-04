Neymar lại bị Brazil gạch tên

HLV Carlo Ancelotti loại Neymar khỏi danh sách tập trung của tuyển Brazil cho loạt trận giao hữu tháng 11.

Neymar bị gạch tên khỏi tuyển Brazil. Ảnh: Reuters.

Theo công bố chính thức hôm 3/11, Brazil sẽ có chuyến du đấu châu Âu với hai trận giao hữu: gặp Senegal tại Anh ngày 15/11 và Tunisia tại Pháp ngày 18/11. HLV Carlo Ancelotti cũng xác nhận Neymar sẽ không góp mặt trong đội hình, do ông muốn cầu thủ này “phải đạt thể trạng 100% trước khi trở lại”.

Cựu HLV Real Madrid cho biết: “Neymar vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tôi chưa nói chuyện lại với cậu ấy. Chúng ta sẽ chờ xem khi nào cậu ấy thật sự sẵn sàng thi đấu trở lại".

Tiền đạo của Santos vừa mới trở lại sau chấn thương rách cơ đùi phải gặp hồi giữa tháng 9, khiến anh phải nghỉ thi đấu suốt bảy trận. Trong lần tái xuất gặp Fortaleza, Neymar chỉ được tung vào sân 23 phút, dấu hiệu cho thấy anh vẫn cần thêm thời gian để lấy lại phong độ.

Với việc Neymar tiếp tục vắng mặt, HLV Ancelotti trao cơ hội cho một loạt gương mặt trẻ đang lên. Hàng công của "Selecao" vẫn có những cái tên quen thuộc như Vinícius Júnior, Rodrygo, Richarlison, Joao Pedro và Matheus Cunha, bên cạnh các tài năng trẻ như Estevao (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit) và Vitor Roque – cựu tiền đạo Barcelona đang tỏa sáng tại Palmeiras.

Ancelotti cũng tiết lộ rằng danh sách sơ bộ cho World Cup 2026 gần như đã hoàn thiện. Ông nói: “Chúng tôi đã xác định được khoảng 17 đến 18 cầu thủ chắc suất. Tháng 3 năm sau sẽ là đợt đánh giá quan trọng, và danh sách khi đó sẽ rất gần với đội hình cuối cùng".

