Tranh cãi nảy lửa ở đội hình tiêu biểu 2025

  • Thứ ba, 4/11/2025 06:09 (GMT+7)
  • 06:09 4/11/2025

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) vừa công bố đội hình tiêu biểu năm và tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

PSG có 5 thành viên góp mặt trong đội hình hay nhất, sau mùa giải ăn 5, trong đó có chức vô địch Champions League.

Thủ môn người Italy, Gianluigi Donnarumma, người đã gia nhập Manchester City, nằm trong số những cầu thủ PSG góp mặt, bên cạnh Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha và chủ nhân Quả bóng vàng Ousmane Dembele.

doi hinh tieu bieu anh 1

Đội hình tiêu biểu năm 2025.

Trong khi đó, Lamine Yamal đi vào lịch sử với tư cách làlà cầu thủ trẻ nhất từng được chọn vào đội hình tiêu biểu năm của FIFPro.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều khi Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp chọn sơ đồ 3-4-3 nhưng đưa đến 2 hậu vệ cánh là Hakimi và Mendes đứng cạnh Virgil Van Dijk. Ở hàng tiền vệ, các lựa chọn như Jude Bellingham, Cole Palmer cũng không thực sự thuyết phục.

Nhiều CĐV cho rằng Gabriel Magalhaes, nhân tố chủ chốt nơi hàng thủ Arsenal, xứng đáng có tên trong đội hình của FIFPro. Số khác lại đòi công bằng cho Raphinha. Cầu thủ người Brazil bị làm ngơ dù vừa có mùa giải thăng hoa với 38 bàn, 23 đường kiến tạo cùng cú ăn ba quốc nội trong màu áo Barcelona. Trong khi đó, lựa chọn của FIFPro, Cole Palmer lại sa sút phong độ rõ rệt từ đầu năm nay và liên tục dính chấn thương.

Ngay cả sự xuất hiện của Jude Bellingham cũng khiến người hâm mộ phàn nàn, bởi cầu thủ người Anh có mùa giải 2024/25 khi chỉ có 12 bàn thắng, 11 đường kiến tạo và không có danh hiệu lớn nào, ngoại trừ Siêu cúp châu Âu và FIFA Intercontinental Cup.

