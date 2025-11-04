Rodrygo lại muốn rời Real Madrid

Các đội bóng hàng đầu Premier League như Arsenal và Tottenham sẵn sàng quay trở lại với thương vụ Rodrygo, sau khi ngôi sao người Brazil một lần nữa xem xét tương lai của mình.

Rodrygo đang đối mặt với áp lực lớn khi mùa giải 2025/26 khởi đầu.

Theo El Pais, Rodrygo từng được ban lãnh đạo Real Madrid và các đồng đội như Vinicius Junior và Kylian Mbappe thuyết phục ở lại câu lạc bộ thủ đô Tây Ban Nha hè này.

Tuy nhiên, từ đầu mùa, Rodrygo chỉ đá chính có hai trận, trong khi những cái tên như Franco Mastantuono và Arda Guler thường được huấn luyện viên trưởng Xabi Alonso ưu tiên.

Alonso hài lòng với việc giữ Rodrygo tại câu lạc bộ, nhưng HLV này chỉ xem anh như phương án làm dày đội hình. Với việc Nico Paz có khả năng gia nhập Real Madrid vào năm 2026, các nguồn tin thân cận với Rodrygo tiết lộ cầu thủ dần chấp nhận việc mình phải rời Santiago Bernabeu.

Thậm chí, tiền đạo 24 tuổi lên kế hoạch rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, nhằm giành suất ở đội hình tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Gần nhất, HLV Carlo Ancelotti đã triệu tập Rodrygo cho các trận đấu của Brazil vào tháng 10. Song, nếu không thể ra sân thường xuyên cho Real Madrid, cơ hội để Rodrygo được triệu tập vào đội tuyển Brazil cho World Cup 2026 rất thấp.

Tại "Selecao" hiện tại, suất đá chính ở cánh trái gần như sẽ thuộc về Vinicius Junior, trong khi nhiều gương mặt mới cũng đang gây ấn tượng tốt. Cần nhớ rằng vào tháng 5/2025, Rodrygo cũng vắng mặt trong lần triệu tập tuyển Brazil đầu tiên của HLV Ancelotti.

Rodrygo từng được liên hệ với các câu lạc bộ Premier League trong kỳ chuyển nhượng trong mùa hè 2025, và giải đấu hàng đầu xứ sương mù cũng là bến đỗ cầu thủ này ưu tiên.