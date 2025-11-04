Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rodrygo lại muốn rời Real Madrid

  • Thứ ba, 4/11/2025 06:18 (GMT+7)
Các đội bóng hàng đầu Premier League như Arsenal và Tottenham sẵn sàng quay trở lại với thương vụ Rodrygo, sau khi ngôi sao người Brazil một lần nữa xem xét tương lai của mình.

Rodrygo đang đối mặt với áp lực lớn khi mùa giải 2025/26 khởi đầu.

Theo El Pais, Rodrygo từng được ban lãnh đạo Real Madrid và các đồng đội như Vinicius Junior và Kylian Mbappe thuyết phục ở lại câu lạc bộ thủ đô Tây Ban Nha hè này.

Tuy nhiên, từ đầu mùa, Rodrygo chỉ đá chính có hai trận, trong khi những cái tên như Franco Mastantuono và Arda Guler thường được huấn luyện viên trưởng Xabi Alonso ưu tiên.

Alonso hài lòng với việc giữ Rodrygo tại câu lạc bộ, nhưng HLV này chỉ xem anh như phương án làm dày đội hình. Với việc Nico Paz có khả năng gia nhập Real Madrid vào năm 2026, các nguồn tin thân cận với Rodrygo tiết lộ cầu thủ dần chấp nhận việc mình phải rời Santiago Bernabeu.

Thậm chí, tiền đạo 24 tuổi lên kế hoạch rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, nhằm giành suất ở đội hình tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Gần nhất, HLV Carlo Ancelotti đã triệu tập Rodrygo cho các trận đấu của Brazil vào tháng 10. Song, nếu không thể ra sân thường xuyên cho Real Madrid, cơ hội để Rodrygo được triệu tập vào đội tuyển Brazil cho World Cup 2026 rất thấp.

Tại "Selecao" hiện tại, suất đá chính ở cánh trái gần như sẽ thuộc về Vinicius Junior, trong khi nhiều gương mặt mới cũng đang gây ấn tượng tốt. Cần nhớ rằng vào tháng 5/2025, Rodrygo cũng vắng mặt trong lần triệu tập tuyển Brazil đầu tiên của HLV Ancelotti.

Rodrygo từng được liên hệ với các câu lạc bộ Premier League trong kỳ chuyển nhượng trong mùa hè 2025, và giải đấu hàng đầu xứ sương mù cũng là bến đỗ cầu thủ này ưu tiên.

Arsenal quá đáng sợ

Arsenal đang trải qua giai đoạn phòng ngự ấn tượng chưa từng thấy, với bảy trận giữ sạch lưới liên tiếp trên mọi đấu trường.

21:00 3/11/2025

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Rodrygo Tottenham Kylian Mbappe Real Madrid

MU mat trang 10 trieu bang vi World Cup 2026 hinh anh

MU mất trắng 10 triệu bảng vì World Cup 2026

35 phút trước 07:07 6/11/2025

0

Theo Daily Mail, MU mất khoảng 10 triệu bảng doanh thu vì lịch tổ chức World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, khởi tranh ngày 11/6, chỉ 18 ngày sau khi Premier League khép lại.

PSG mat 3 cau thu sau tran thua Bayern hinh anh

PSG mất 3 cầu thủ sau trận thua Bayern

36 phút trước 07:06 6/11/2025

0

Cơn ác mộng ập đến với PSG sau trận thua 1-2 trước Bayern Munich hôm 5/11 khi 3 ngôi sao trụ cột Achraf Hakimi, Nuno Mendes và Ousmane Dembele cùng lúc dính chấn thương.

Chia tay tinh cu, Yamal hoi sinh manh me hinh anh

Chia tay tình cũ, Yamal hồi sinh mạnh mẽ

36 phút trước 07:05 6/11/2025

0

Tiền đạo Lamine Yamal góp 1 bàn trong trận hòa 3-3 của Barcelona trước Club Brugge tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 6/11.

