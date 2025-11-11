Quyết định táo bạo của Man Utd

Manchester United gây bất ngờ khi cho phép Lisandro Martinez trở lại tập cùng đội tuyển Argentina, dù anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối.

Lisandro Martinez sắp tái xuất.

Quyết định này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi hầu hết CLB Premier League đều giữ cầu thủ chấn thương ở lại trung tâm y tế của mình.

Martinez đã vắng mặt từ tháng 2. Anh chỉ mới tái xuất trên sân tập Carrington cách đây ít tuần, trong giai đoạn cuối của chương trình hồi phục.

Tuy vậy, Man United tin rằng môi trường tập luyện ở đội tuyển Argentina sẽ giúp cầu thủ lấy lại nhịp độ và tinh thần nhanh hơn. Liên đoàn Bóng đá Argentina xác nhận trung vệ này chỉ tập luyện, không thi đấu trong trận giao hữu với Angola.

HLV Ruben Amorim của Man Utd từng nói tiến trình hồi phục của Martinez “sẽ diễn ra chậm rãi”. Nhưng giờ, khi trung vệ 27 tuổi được tập ở cường độ cao cùng Lionel Messi và đồng đội, tốc độ trở lại có thể được đẩy nhanh hơn.

Man United hiểu họ đang ở giai đoạn then chốt của mùa giải. Hàng thủ thiếu ổn định, trong khi tinh thần chiến đấu của Martinez là điều đội bóng cần. Cho anh tập cùng đội tuyển là một bước đi mạo hiểm, nhưng cũng thể hiện niềm tin của Amorim vào ý chí và chuyên nghiệp của cầu thủ người Argentina.

Nếu mọi việc thuận lợi, Martinez có thể tái xuất sau kỳ nghỉ quốc tế. Một vài phút thi đấu trước Everton hay Crystal Palace cũng đủ để anh lấy lại cảm giác bóng. Và với Man United, việc có lại “chiến binh” ở trung tâm hàng thủ sẽ quý giá chẳng kém một bản hợp đồng mới.