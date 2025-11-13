Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thay đổi bước ngoặt trong cách đá penalty?

  • Thứ năm, 13/11/2025 17:42 (GMT+7)
Pierluigi Collina, huyền thoại trọng tài người Italy và hiện là Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, đang thúc đẩy thay đổi lớn đối với luật phạt đền trong bóng đá.

Ông Pierluigi Collina ủng hộ việc đổi cách đá phạt đền.

Theo BBC Sport, trong các cuộc thảo luận nội bộ tại IFAB (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế – cơ quan chịu trách nhiệm về luật), Collina ủng hộ việc áp dụng quy tắc "đá một lần" cho phạt đền trong trận, tương tự như trong loạt sút luân lưu sau hiệp phụ.

Trong trận đấu, nếu quả phạt đền được thực hiện thành công, bàn thắng được công nhận. Nếu quả penalty thất bại (bị thủ môn cản phá), trận đấu sẽ được khởi động lại bằng quả phát bóng cho thủ môn hoặc phạt góc cho đội tấn công, thay vì cho phép cầu thủ tiếp tục tranh chấp bóng.

Theo luật hiện tại, nếu bóng từ quả phạt đền trúng người thủ môn, các cầu thủ sẽ có cơ hội lao vào đá bồi. Collina lập luận rằng quy định hiện tại tạo ra sự ưu thế chênh lệch quá lớn giữa người sút phạt đền và thủ môn.

Trung bình, 75% quả phạt đền được thực hiện thành bàn, và thường thì cơ hội từ phạt đền còn lớn hơn cả tình huống bị phạm lỗi ban đầu. Hơn nữa, bên tấn công còn được 'tặng' thêm cơ hội từ bóng hai.

Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA cũng chỉ trích tình trạng cầu thủ tấn công chen lấn quanh vòng cấm địa trước khi sút, tạo nên cảnh tượng chen chúc. Quy tắc mới sẽ loại bỏ những tranh cãi về việt vị sớm hoặc xâm phạm vòng cấm, đồng thời đẩy nhanh nhịp độ trận đấu.

VTV lên tiếng về việc mua bản quyền Premier League

Tổng Giám đốc VTVcab - ông Bùi Huy Năm, khẳng định đơn vị nỗ lực sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh giai đoạn 2026-2028, đồng thời tập trung vào các giải đấu tầm cỡ quốc tế như World Cup và Euro.

Shearer đã đúng về Sesko

Benjamin Sesko chưa thật sự hòa nhập với Manchester United, nhưng điều đó không có nghĩa anh thất bại. Premier League chỉ đang dạy anh một bài học quen thuộc: ở đây, chậm nửa giây là đủ để mọi thứ sụp đổ.

Chia sẻ gây sốc của sao Premier League

Alexander Iwobi gây xôn xao dư luận khi đăng tải hình ảnh phản ánh điều kiện khách sạn tồi tàn tại Morocco, nơi tuyển Nigeria đóng quân trước thềm trận play-off quan trọng tranh vé dự World Cup 2026 với Gabon.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

