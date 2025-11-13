Thay đổi bước ngoặt trong cách đá penalty?

Pierluigi Collina, huyền thoại trọng tài người Italy và hiện là Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, đang thúc đẩy thay đổi lớn đối với luật phạt đền trong bóng đá.

Ông Pierluigi Collina ủng hộ việc đổi cách đá phạt đền.

Theo BBC Sport, trong các cuộc thảo luận nội bộ tại IFAB (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế – cơ quan chịu trách nhiệm về luật), Collina ủng hộ việc áp dụng quy tắc "đá một lần" cho phạt đền trong trận, tương tự như trong loạt sút luân lưu sau hiệp phụ.

Trong trận đấu, nếu quả phạt đền được thực hiện thành công, bàn thắng được công nhận. Nếu quả penalty thất bại (bị thủ môn cản phá), trận đấu sẽ được khởi động lại bằng quả phát bóng cho thủ môn hoặc phạt góc cho đội tấn công, thay vì cho phép cầu thủ tiếp tục tranh chấp bóng.

Theo luật hiện tại, nếu bóng từ quả phạt đền trúng người thủ môn, các cầu thủ sẽ có cơ hội lao vào đá bồi. Collina lập luận rằng quy định hiện tại tạo ra sự ưu thế chênh lệch quá lớn giữa người sút phạt đền và thủ môn.

Trung bình, 75% quả phạt đền được thực hiện thành bàn, và thường thì cơ hội từ phạt đền còn lớn hơn cả tình huống bị phạm lỗi ban đầu. Hơn nữa, bên tấn công còn được 'tặng' thêm cơ hội từ bóng hai.

Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA cũng chỉ trích tình trạng cầu thủ tấn công chen lấn quanh vòng cấm địa trước khi sút, tạo nên cảnh tượng chen chúc. Quy tắc mới sẽ loại bỏ những tranh cãi về việt vị sớm hoặc xâm phạm vòng cấm, đồng thời đẩy nhanh nhịp độ trận đấu.