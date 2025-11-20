Cơn ác mộng của người kế thừa Ronaldo

Tiền đạo Mariano Diaz mới đây trải lòng về những khó khăn và áp lực khi kế thừa chiếc áo số 7 danh giá của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid.

Mariano Diaz không thể khỏa lấp vị trí Ronaldo để lại.

Chia sẻ với The Athletic, Mariano thừa nhận: “7 có lẽ là con số quan trọng nhất từng được một cầu thủ Real Madrid khoác lên, bởi nó từng thuộc về Raul, Cristiano (Ronaldo) và nhiều huyền thoại khác. Việc nhận số áo này thật sự vinh dự, nhưng cũng đặt ra nhiều áp lực. Tôi không phải thay thế Cristiano, nhưng đây vẫn là một vai trò quan trọng".

Mariano, 32 tuổi, gia nhập học viện Real Madrid từ CLB Badalona vào năm 2011 và được HLV Zinedine Zidane đôn lên đội một năm năm sau. Trong giai đoạn đầu, anh có cơ hội tập luyện cùng Ronaldo, học hỏi nhiều kinh nghiệm từ siêu sao người Bồ Đào Nha. Đây cũng là khoảng thời gian giúp Mariano phát triển kỹ năng và tư duy thi đấu ở đẳng cấp cao.

Năm 2017, Mariano rời Real để gia nhập Lyon, nơi anh có một mùa giải xuất sắc với 21 bàn thắng và 6 kiến tạo trong 48 trận. Chỉ một năm sau, Real Madrid đã kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 26 triệu bảng để đưa anh trở lại Bernabeu.

Mariano không thể vụt sáng thành ngôi sao.

Tuy nhiên, trong lần trở lại này, Ronaldo rời Real đến Juventus, và Mariano phải gánh trên vai chiếc áo số 7 huyền thoại, từng thuộc về Raul, Emilio Butragueno và Raymond Kopa, những biểu tượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trước áp lực khổng lồ và chịu sự soi xét của truyền thông, Mariano không thể tỏa sáng như kỳ vọng. Anh chủ yếu đóng vai trò dự bị cho Karim Benzema, dù cũng để lại vài khoảnh khắc lóe sáng. Điển hình là bàn thắng quan trọng tại Champions League trước AS Roma hay pha lập công quyết định trong trận "El Clasico", giúp Real thắng Barcelona 2-0 vào năm 2020.

Tuy nhiên, với tổng cộng 12 bàn thắng sau 84 trận trong hai giai đoạn tại sân Bernabeu, Mariano cuối cùng chia tay đội bóng vào năm 2023 theo dạng cầu thủ tự do.

Hành trình của Mariano tại Real Madrid là minh chứng rõ ràng cho thấy áp lực khổng lồ khi khoác áo số 7 tại sân Bernabeu. Hiện tại, chủ nhân của số áo này là Vinicius Junior. Dù góp công lớn vào hàng loạt danh hiệu vừa qua, tiền đạo người Brazil vẫn chưa được xem là biểu tượng mới ở sân Bernabeu.

