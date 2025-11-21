Vợ Courtois gây sốt

Thủ thành Thibaut Courtois và vợ Mishel Gerzig trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ lễ trao giải GQ Men of the Year diễn ra tại London hôm 20/11.

Courtois và vợ tại sự kiện.

Courtois xuất hiện lịch lãm trong bộ vest sang trọng, trong khi Mishel thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy đen xẻ sâu đầy cuốn hút, tự tin sải bước bên cạnh chồng. Nụ cười rạng rỡ và thần thái chuyên nghiệp của cô khiến truyền thông lẫn người hâm mộ không thể rời mắt.

Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Skepta, Pierce Brosnan hay Tom Hiddleston, nhưng ít ai nổi bật hơn cặp đôi đến từ Real Madrid.

GQ Tây Ban Nha đăng tải khoảnh khắc của Courtois và Mishel trên mạng xã hội cùng lời nhận xét: “Một trong những cặp đôi nổi bật nhất đêm nay”. Ngay lập tức, phần bình luận tràn ngập lời khen dành cho vợ chồng Courtois. Người hâm mộ viết: “Cô ấy thật tuyệt đẹp”, “Mishel quá ấn tượng” hay “Cặp đôi đẹp nhất buổi lễ”.

Mishel vốn là người mẫu ảnh trước khi ký hợp đồng với các công ty Model MGMT, Next Miami và View Spain. Cô từng lọt vào danh sách Forbes 30 Under 30, thậm chí xuất hiện trên trang bìa của tạp chí này trong bộ suit trắng đầy phong thái.

Mishel và Courtois gặp nhau năm 2021 và nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được chú ý nhiều nhất trong làng bóng đá châu Âu. Hai người kết hôn vào năm 2023 và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lớn, luôn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang tinh tế và vẻ ngoài rạng rỡ.

