MU ra giá bán Bruno Fernandes

MU đang xem xét khả năng bán đội trưởng Bruno Fernandes nếu nhận được lời đề nghị phù hợp trong kỳ chuyển nhượng tới.

Theo Caught Offside, MU sẵn sàng cân nhắc mức giá khoảng 87 triệu bảng cho Fernandes, con số phản ánh giá trị chuyên môn lẫn thương mại của tiền vệ này. Một nguồn tin nội bộ thừa nhận, trong bối cảnh tái thiết, đây có thể là cơ hội cuối cùng để đội chủ sân Old Trafford thu về khoản phí lớn từ việc bán tuyển thủ người Bồ Đào Nha.

Hiện tại, Fernandes nhận được sự quan tâm từ các CLB tại Saudi Pro League, bên cạnh hai ông lớn châu Âu là Bayern Munich và PSG.

Fernandes còn hợp đồng với MU đến năm 2027 và vẫn nằm trong kế hoạch của HLV tạm quyền Michael Carrick. Tuy nhiên, tương lai của anh chưa được đảm bảo nếu MU bổ nhiệm một HLV chính thức khác cho mùa giải kế tiếp.

Nếu bán Fernandes với mức giá 87 triệu bảng, MU sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể, bởi họ chỉ bỏ ra 55 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Sporting CP vào năm 2020.

Tại Old Trafford, Fernandes vẫn được xem là nhân tố “không thể thay thế”. Kể từ khi gia nhập, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ra sân 315 trận, ghi 104 bàn thắng và đóng góp vô số pha kiến tạo. Anh là nguồn cảm hứng lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong giai đoạn MU thiếu ổn định về cấu trúc chiến thuật.

Về phía Fernandes, tiền vệ này cũng ấp ủ tham vọng chinh phục những danh hiệu lớn, điều anh chưa thể đạt được trọn vẹn cùng MU. Những lựa chọn như Bayern Munich hay PSG có thể mang đến cơ hội cạnh tranh chức vô địch Champions League cũng như các danh hiệu quốc nội.

Trong khi đó, lời mời gọi từ Saudi Arabia hứa hẹn mang lại mức thu nhập khổng lồ, vượt xa kỳ vọng hiện tại của tiền vệ 31 tuổi.

