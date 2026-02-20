Rashford rút hết tiền bạc, chuẩn bị rời MU

Tiền đạo Marcus Rashford có động thái gây chú ý khi anh sắp nói lời chia tay MU vào mùa hè tới.

Rashford chuẩn bị cho ngày rời MU.

Theo hồ sơ tài chính mới nhất, Rashford được cho là đã rút 8,5 triệu bảng từ các công ty riêng trong thời gian qua. Cụ thể, 7,5 triệu bảng được chân sút người Anh rút từ công ty quản lý bản quyền hình ảnh MUCS Enterprises, đơn vị hiện vẫn sở hữu khối tài sản trị giá 12,6 triệu bảng.

Bên cạnh đó, Rashford còn rút thêm gần 1 triệu bảng tiền mặt từ công ty bất động sản MUCS Properties trong vòng một năm qua. Doanh nghiệp này hiện nắm giữ khối tài sản khoảng 8,2 triệu bảng và quản lý 11 bất động sản đầu tư của Rashford tại Manchester.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tương lai của Rashford gần như đã được định đoạt. Sau quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Barcelona, chân sút 27 tuổi được cho là sắp được CLB xứ Catalonia mua đứt với mức giá 26 triệu bảng. Sự hồi sinh phong độ tại Tây Ban Nha giúp Rashford lấy lại vị thế, đồng thời củng cố chỗ đứng trong kế hoạch của HLV Thomas Tuchel tại World Cup 2026.

Rashford sắp được Barcelona mua đứt. Ảnh: Reuters.

Về phía MU, việc bán Rashford sẽ giúp CLB tiết kiệm khoản lương lên tới khoảng 315.000 bảng/tuần. Đây được xem là một phần trong kế hoạch cắt giảm quỹ lương, khi những cái tên hưởng đãi ngộ cao như Casemiro và Jadon Sancho cũng nhiều khả năng rời Old Trafford.

Rashford không còn ra sân cho MU kể từ tháng 12/2024. Dưới thời cựu HLV Ruben Amorim, anh bị tước áo số 10 và phải tập luyện riêng cùng nhóm cầu thủ không nằm trong kế hoạch đội một trước khi chuyển sang Barcelona hồi cuối tháng 7/2025.

Sau nhiều biến động, thương vụ chuyển nhượng sắp tới có thể khép lại hành trình kéo dài gần một thập kỷ của Rashford tại Old Trafford, mở ra chương mới trong sự nghiệp lẫn hoạt động kinh doanh của tiền đạo người Anh.

