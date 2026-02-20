Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Bom tấn' 75 triệu euro muốn rời Premier League

  • Thứ sáu, 20/2/2026 06:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nick Woltemade đang trải qua giai đoạn đầy thử thách tại Newcastle United khi chưa thể thích nghi với môi trường Premier League.

Woltemade gặp khó khăn tại xứ sương mù.

Gia nhập đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh với nhiều kỳ vọng, tiền đạo 24 tuổi người Đức được xem là phương án đầu tư dài hạn cho hàng công. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt của bóng đá Anh đã khiến anh gặp nhiều khó khăn hơn dự tính.

Theo Fichajes, cường độ thi đấu cao, tốc độ trận đấu dồn dập cùng sự cạnh tranh khốc liệt trong nội bộ đội hình khiến Woltemade không có nhiều cơ hội thể hiện. Lối chơi thiên về kỹ thuật và khả năng phối hợp của anh dường như phù hợp hơn với môi trường có nhịp độ ổn định như Bundesliga. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và áp lực tâm lý cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự tự tin của cầu thủ này.

"Gia đình Woltemade tiết lộ cầu thủ này chưa từng thấy thoải mái kể từ khi đến Anh", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Dù Woltemade đã tịt ngòi tại Premier League từ cuối tháng 12/2025, Newcastle vẫn đánh giá cao tiềm năng của anh, song thừa nhận quá trình hòa nhập của cầu thủ này không diễn ra như kế hoạch. Việc ít được ra sân càng khiến anh khó tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Ở tuổi 24, Woltemade hiểu rằng mình cần một môi trường quen thuộc hơn để tái khởi động sự nghiệp.

Stuttgart nổi lên như điểm đến khả thi, nơi anh có thể đảm nhận vai trò nổi bật trong hệ thống chiến thuật phù hợp. Trong khi đó, Bayern Munich cũng được cho là đang theo dõi sát sao tình hình, trong bối cảnh họ muốn trẻ hóa hàng công bằng những tài năng nội địa.

Woltemade Newcastle Woltemade Premier League

