Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Con gái Guardiola gây chú ý

  • Thứ năm, 12/3/2026 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Maria Guardiola tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh mới khoe cuộc sống sang chảnh tại Manchester.

Guardiola anh 1

Hình ảnh gây chú ý của Maria.

Maria vừa chia sẻ bộ ảnh tổng hợp những khoảnh khắc trong "vài ngày gần đây" trên Instagram. Trong loạt hình, cô xuất hiện với phong cách thời trang quyến rũ, từ chiếc áo hoa gợi cảm cho tới bộ váy trắng quây thanh lịch khi dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Ngoài ra, Maria còn đăng tải những khoảnh khắc đi tàu hạng sang, thưởng thức rượu vang và chụp ảnh selfie trước gương.

Những bức ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Với hơn 875.000 người theo dõi trên Instagram, Maria khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ trước vẻ ngoài cuốn hút. Dưới phần bình luận, không ít fan gọi cô là "thiên thần", "cô gái tuyệt đẹp", thậm chí có người còn thốt lên: "Tình yêu đời tôi".

Maria là con cả trong 3 người con của Pep Guardiola và nữ doanh nhân Cristina Serra. Hai em của cô là Valentina Guardiola và Marius Guardiola. Chia sẻ với Vanity Fair, Maria từng thừa nhận cuộc sống phải liên tục chuyển nơi ở theo sự nghiệp của cha không hề dễ dàng. Tuy vậy, cô cho rằng trải nghiệm đó giúp mình trở nên tự tin hơn từ khi còn trẻ.

"Việc theo cha đi khắp thế giới để xem các trận đấu tạo nên nhiều ký ức đặc biệt và giúp gia đình gắn kết hơn", cô gái 25 tuổi nói. "Bóng đá gần như định hình phần lớn hành trình của gia đình chúng tôi".

Trong khi cô con gái tận hưởng cuộc sống, HLV Guardiola đang bước vào giai đoạn căng thẳng của mùa giải cùng Man City. Đội bóng thành Manchester hiện phải căng sức trên nhiều đấu trường. Man City vừa thua đậm Real Madrid 0-3 thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League.

5 ứng cử viên cho chức vô địch Champions League 2025/26 Cùng điểm qua 5 cái tên đang được giới mộ điệu đánh giá cao về khả năng lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay.

Pep lên tiếng sau thảm bại trước Real Madrid

Rạng sáng 12/3, Pep Guardiola nhận thất bại ê chề 0-3 trong chuyến làm khách đến Bernabeu ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

6 giờ trước

Cú sốc với Guardiola

HLV Pep Guardiola sẽ chịu án cấm chỉ đạo 2 trận do tiếp tục bị phạt thẻ vàng trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Newcastle United thuộc vòng 5 FA Cup.

07:46 8/3/2026

Dấu hiệu về tương lai của Guardiola

Pep Guardiola cho rằng Manchester City chưa đạt đến phiên bản hoàn chỉnh và tin rằng đội bóng sẽ mạnh hơn ở mùa giải tới.

08:10 7/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Guardiola Guardiola

    Đọc tiếp

    Quyet tam cua Arsenal hinh anh

    Quyết tâm của Arsenal

    20:16 21/2/2026 20:16 21/2/2026

    0

    HLV Mikel Arteta và tiền vệ Declan Rice bác bỏ nhận định cho rằng Arsenal "tự bắn vào chân" sau trận hòa 2-2 đáng tiếc trước Wolves hôm 19/2.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý