Con gái Guardiola gây chú ý

Maria Guardiola tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh mới khoe cuộc sống sang chảnh tại Manchester.

Hình ảnh gây chú ý của Maria.

Maria vừa chia sẻ bộ ảnh tổng hợp những khoảnh khắc trong "vài ngày gần đây" trên Instagram. Trong loạt hình, cô xuất hiện với phong cách thời trang quyến rũ, từ chiếc áo hoa gợi cảm cho tới bộ váy trắng quây thanh lịch khi dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Ngoài ra, Maria còn đăng tải những khoảnh khắc đi tàu hạng sang, thưởng thức rượu vang và chụp ảnh selfie trước gương.

Những bức ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Với hơn 875.000 người theo dõi trên Instagram, Maria khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ trước vẻ ngoài cuốn hút. Dưới phần bình luận, không ít fan gọi cô là "thiên thần", "cô gái tuyệt đẹp", thậm chí có người còn thốt lên: "Tình yêu đời tôi".

Maria là con cả trong 3 người con của Pep Guardiola và nữ doanh nhân Cristina Serra. Hai em của cô là Valentina Guardiola và Marius Guardiola. Chia sẻ với Vanity Fair, Maria từng thừa nhận cuộc sống phải liên tục chuyển nơi ở theo sự nghiệp của cha không hề dễ dàng. Tuy vậy, cô cho rằng trải nghiệm đó giúp mình trở nên tự tin hơn từ khi còn trẻ.

"Việc theo cha đi khắp thế giới để xem các trận đấu tạo nên nhiều ký ức đặc biệt và giúp gia đình gắn kết hơn", cô gái 25 tuổi nói. "Bóng đá gần như định hình phần lớn hành trình của gia đình chúng tôi".

Trong khi cô con gái tận hưởng cuộc sống, HLV Guardiola đang bước vào giai đoạn căng thẳng của mùa giải cùng Man City. Đội bóng thành Manchester hiện phải căng sức trên nhiều đấu trường. Man City vừa thua đậm Real Madrid 0-3 thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League.

