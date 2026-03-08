Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cú sốc với Guardiola

  • Chủ nhật, 8/3/2026 07:46 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

HLV Pep Guardiola sẽ chịu án cấm chỉ đạo 2 trận do tiếp tục bị phạt thẻ vàng trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Newcastle United thuộc vòng 5 FA Cup.

Guardiola sẽ bị cấm chỉ đạo 2 trận.

Rạng sáng 8/3 trên sân St James' Park, chiến lược gia người Tây Ban Nha lần thứ 6 bị trọng tài phạt thẻ vàng ở mùa giải năm nay. Ông chạm ngưỡng kỷ luật mới của bóng đá Anh dành cho các HLV.

Theo quy định mới được áp dụng từ mùa giải này tại Premier League, các HLV sẽ bị treo quyền chỉ đạo khi nhận đủ 3 thẻ vàng, và mốc 6 thẻ sẽ dẫn tới án cấm 2 trận.

Án phạt cũng được áp dụng cho các trận thuộc FA Cup, nhưng không tính ở Carabao Cup. Với thẻ vàng vừa nhận, Guardiola chắc chắn không thể ngồi ghế chỉ đạo trong trận đấu với West Ham tại Premier League và trận tứ kết FA Cup.

Tình huống dẫn đến sự cố xảy ra ở hiệp hai khi cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku của Man City bứt tốc qua Kieran Trippier trước khi bị kéo lại từ phía sau. Không hài lòng khi trọng tài không thổi phạt, Guardiola phản ứng dữ dội bên ngoài đường biên, thậm chí tiến đến tranh cãi gay gắt với trọng tài thứ 4 Lewis Smith.

Hành động trên khiến ông lập tức bị trọng tài chính Sam Barrott rút thẻ vàng cảnh cáo. Sau khi trận đấu kết thúc, các thành viên ban huấn luyện phải giữ Guardiola lại để tránh việc ông tiếp tục tranh luận với tổ trọng tài.

Chia sẻ sau trận, Guardiola giải thích cơn giận xuất phát từ mong muốn bảo vệ cầu thủ. Ông cho rằng pha phạm lỗi với Doku là quá rõ ràng và đáng ra phải được thổi phạt.

Messi lốp bóng ghi bàn đẳng cấp Lionel Messi ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước D.C. United tại vòng 3 MLS sáng 8/3.

Phớt lờ MU, ngôi sao trăm triệu bảng chọn Man City

Tiền vệ Elliot Anderson được cho là không hứng thú với việc khoác áo CLB chủ sân Old Trafford.

3 giờ trước

Man City vào tứ kết FA Cup

Man City giành quyền vào tứ kết FA Cup sau chiến thắng 3-1 trước Newcastle rạng sáng 8/3.

3 giờ trước

Foden đẩy Man City vào thế khó

Phong độ thiếu ổn định của Phil Foden khiến quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Manchester City được dự báo không hề dễ dàng.

10 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Guardiola Guardiola

    Đọc tiếp

    Ban thang ky la cua Savinho hinh anh

    Bàn thắng kỳ lạ của Savinho

    46 phút trước 09:31 8/3/2026

    0

    Pha lập công đầy ngẫu hứng của Savinho mở ra cuộc lội ngược dòng giúp Manchester City thắng Newcastle 3-1 tại vòng 5 FA Cup.

    Griezmann tai hien 'cu giat got cua Chua' hinh anh

    Griezmann tái hiện 'cú giật gót của Chúa'

    1 giờ trước 09:07 8/3/2026

    0

    Antoine Griezmann tạo nên khoảnh khắc thiên tài với pha giật gót kiến tạo cho Nico Gonzalez ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, trong chiến thắng 3-2 của Atletico trước Real Sociedad tại vòng 27 La Liga.

    Maguire khien MU kho xu hinh anh

    Maguire khiến MU khó xử

    2 giờ trước 08:38 8/3/2026

    0

    MU đứng trước quyết định quan trọng liên quan đến tương lai của Harry Maguire, khi hợp đồng của trung vệ người Anh hết hạn vào cuối mùa giải.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý