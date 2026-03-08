Cú sốc với Guardiola

HLV Pep Guardiola sẽ chịu án cấm chỉ đạo 2 trận do tiếp tục bị phạt thẻ vàng trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Newcastle United thuộc vòng 5 FA Cup.

Guardiola sẽ bị cấm chỉ đạo 2 trận.

Rạng sáng 8/3 trên sân St James' Park, chiến lược gia người Tây Ban Nha lần thứ 6 bị trọng tài phạt thẻ vàng ở mùa giải năm nay. Ông chạm ngưỡng kỷ luật mới của bóng đá Anh dành cho các HLV.

Theo quy định mới được áp dụng từ mùa giải này tại Premier League, các HLV sẽ bị treo quyền chỉ đạo khi nhận đủ 3 thẻ vàng, và mốc 6 thẻ sẽ dẫn tới án cấm 2 trận.

Án phạt cũng được áp dụng cho các trận thuộc FA Cup, nhưng không tính ở Carabao Cup. Với thẻ vàng vừa nhận, Guardiola chắc chắn không thể ngồi ghế chỉ đạo trong trận đấu với West Ham tại Premier League và trận tứ kết FA Cup.

Tình huống dẫn đến sự cố xảy ra ở hiệp hai khi cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku của Man City bứt tốc qua Kieran Trippier trước khi bị kéo lại từ phía sau. Không hài lòng khi trọng tài không thổi phạt, Guardiola phản ứng dữ dội bên ngoài đường biên, thậm chí tiến đến tranh cãi gay gắt với trọng tài thứ 4 Lewis Smith.

Hành động trên khiến ông lập tức bị trọng tài chính Sam Barrott rút thẻ vàng cảnh cáo. Sau khi trận đấu kết thúc, các thành viên ban huấn luyện phải giữ Guardiola lại để tránh việc ông tiếp tục tranh luận với tổ trọng tài.

Chia sẻ sau trận, Guardiola giải thích cơn giận xuất phát từ mong muốn bảo vệ cầu thủ. Ông cho rằng pha phạm lỗi với Doku là quá rõ ràng và đáng ra phải được thổi phạt.

