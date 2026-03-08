Man City vào tứ kết FA Cup

Man City giành quyền vào tứ kết FA Cup sau chiến thắng 3-1 trước Newcastle rạng sáng 8/3.

Omar Marmoush tỏa sáng giúp Man City đi tiếp. Ảnh: Reuters.

HLV Pep Guardiola thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hòa trước Nottingham Forest tại Premier League hồi giữa tuần. Chỉ có tiền vệ Matheus Nunes tiếp tục đá chính.

Newcastle nhập cuộc rất tự tin trên sân St James' Park. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội tấn công và mở tỷ số sau một pha phối hợp đẹp. Tiền vệ Sandro Tonali thực hiện đường chuyền thuận lợi giúp Harvey Barnes dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số ở phút 18.

Nhưng Man City nhanh chóng gỡ hòa ở phút 39. Tiền vệ Jeremy Doku thực hiện đường chuyền nguy hiểm phía sau hàng thủ Newcastle. Bóng đi xuyên qua khu vực phòng ngự và đến chân Savinho. Tiền đạo của đội khách chớp thời cơ để ghi bàn gỡ hòa.

Man City chơi tốt hơn sau giờ nghỉ. Đội khách sớm ghi bàn vượt lên dẫn trước khi tiền đạo Omar Marmoush tung cú sút rất mạnh ở cự ly gần, đưa bóng bay thẳng vào nóc lưới Newcastle.

Đến phút 65, Marmoush có cú đúp cho riêng mình. Tiền đạo người Ai Cập thực hiện cú dứt điểm uy lực, bóng đi rất nhanh và không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Pha lập công này giúp Man City ấn định tỷ số 3-1.

Chiến thắng này giúp Man City giành quyền vào tứ kết FA Cup. Đây là lần thứ 9 trong 10 năm gần nhất đội bóng này góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất. Theo lý thuyết, thầy trò Guardiola vẫn còn cơ hội giành cú ăn 4 danh hiệu trong mùa giải: FA Cup, Premier League, Carabao Cup và Champions League.

