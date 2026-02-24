Bruno Fernandes ra điều kiện ở lại MU

Tiền vệ Bruno Fernandes xem xét tương lai tại sân Old Trafford trong bối cảnh MU trải qua chuỗi trận thăng hoa.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

Theo GiveMeSport, Fernandes sẽ tiếp tục ở lại sân Old Trafford với điều kiện MU phải giành vé dự Champions League mùa giải tới. Bất chấp sự quan tâm từ các CLB Saudi Arabia và Mỹ, Fernandes vẫn sẵn sàng cam kết tương lai với MU.

Nguồn tin trên khẳng định đội trưởng của "Quỷ đỏ" xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với HLV tạm quyền Michael Carrick. Đây là yếu tố quan trọng khiến Fernandes cân nhắc tương lai tại sân Old Trafford.

Trong bối cảnh Casemiro sẽ rời đi vào mùa hè này do hết hợp đồng, việc giữ chân Fernandes được xem là nhiệm vụ then chốt nếu "Quỷ đỏ" muốn duy trì tham vọng cạnh tranh ở đấu trường châu Âu.

Fernandes vẫn quan trọng với MU. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 31, Fernandes vẫn là linh hồn nơi tuyến giữa và thủ lĩnh tinh thần của đội bóng. Nếu MU kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League và giành suất dự Champions League, khả năng cao tiền vệ này sẽ tiếp tục là hạt nhân trong quá trình tái thiết đội hình dưới triều đại mới.

Trước đó, CaughtOffside cho biết MU xem xét để Fernandes rời đi nếu nhận được lời đề nghị khoảng 87 triệu bảng, con số phản ánh cả giá trị chuyên môn lẫn thương mại của anh. Nếu MU muốn cải tổ triệt để, đây có thể là cơ hội cuối cùng để đội chủ sân Old Trafford thu về khoản phí lớn từ việc bán Fernandes.

Kể từ khi gia nhập MU, Fernandes ra sân 316 trận, ghi 104 bàn thắng và đóng góp nhiều pha kiến tạo. Anh là nguồn cảm hứng lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong giai đoạn đội bóng thiếu ổn định về cấu trúc chiến thuật.

