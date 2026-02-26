Thay đổi chưa từng có từ vòng 1/8 Champions League

Thay đổi chưa từng có tiền lệ ở vòng knock-out Champions League hứa hẹn tạo ra khác biệt lớn trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Arsenal và Bayern chắc suất chơi lượt về trên sân nhà ở vòng knock-out.

Dù có tới 6 đại diện bóng đá Anh lọt vào vòng 1/8, không phải đội nào cũng được hưởng trọn lợi thế. Theo quy định cũ, thứ hạng cao ở vòng phân hạng chỉ đảm bảo quyền đá lượt về trên sân nhà ở vòng 1/8. Nhưng từ tứ kết trở đi, quyền sân nhà - sân khách được quyết định hoàn toàn bằng bốc thăm ngẫu nhiên.

Hệ quả từng xuất hiện rõ ràng ở mùa trước. Arsenal dù xếp thứ 3 vòng phân hạng vẫn phải đá lượt đi tứ kết trên sân nhà trước Real Madrid dù "Los Blancos" chỉ giành vé sau vòng play-off. Thứ hạng cao gần như không còn nhiều ý nghĩa ở chặng nước rút.

Sang mùa này, UEFA điều chỉnh theo hướng tăng lợi thế cho nhóm dẫn đầu. Top 4 gồm Arsenal, Bayern Munich, Liverpool và Tottenham được đảm bảo đá lượt về trên sân nhà ở vòng 1/8 và tứ kết nếu đi tiếp. Riêng hai đội dẫn đầu là Arsenal và Bayern còn chắc suất chơi lượt về trên sân nhà cả ở bán kết.

Nếu Arsenal hay Bayern tiến một mạch tới trận chung kết tại Budapest ngày 31/5, họ có thể đá lượt về của cả 3 vòng knock-out quan trọng trên sân nhà. Trong bối cảnh yếu tố sân nhà thường mang ý nghĩa quyết định ở các cặp đấu cân não, đây là lợi thế chiến lược rõ ràng.

Ngoài ra, nếu một đội hạt giống bị loại, đội đánh bại họ sẽ thừa hưởng luôn vị trí hạt giống trong nhánh đấu. Theo Sportbibile, chi tiết nhỏ này đủ làm thay đổi cán cân chiến thuật của cả hành trình chinh phục cúp bạc châu Âu.

Theo lịch, lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào ngày 27/2.