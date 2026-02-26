8 CLB qua vòng play-off Champions League

|
Dù gặp nhiều khó khăn trước Monaco, PSG vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-4, qua đó góp mặt ở vòng 16 đội Champions League mùa thứ 14 liên tiếp. Barcelona và Chelsea là những lá thăm chờ đội đương kim vô địch.
|
Chiến thắng 3-2 của Juventus ở lượt về trước Galatasaray trở nên vô nghĩa do đại diện Serie A đã để thua đến 2-5 ở lượt đi. Victor Osimhen cùng đồng đội sẽ gặp Tottenham hoặc Liveprool ở vòng trong.
|
Real Madrid tiếp tục duy trì thành tích chưa từng vắng mặt ở vòng 16 đội Champions League trong lịch sử. Dù vậy, màn trình diễn của thầy trò HLV Alvaro Arbeloa chưa thể thuyết phục giới chuyên môn và người hâm mộ. "Los Blancos" sẽ gặp Sporting hoặc Man City ở vòng kế tiếp.
|
Atalanta lội ngược dòng ngoạn mục trước Dortmund dù đã thua 0-2 ở lượt đi. Chiến thắng 4-1 trên sân nhà Gewiss giúp đội bóng vùng Bergamo lần thứ 2 trong lịch sử giành vé vào vòng 16 đội Champions League. CLB chờ Atalanta ở vòng trong là Arsenal hoặc Bayern.
|
Newcastle trở thành CLB Anh thắng đậm nhất trên sân khách tại cúp châu Âu, qua đó mang về tấm vé vào vòng 1/8 Champions League đầu tiên trong lịch sử. Đối thủ của đội chủ sân St James' Park là Chelsea hoặc Barca.
|
Cú hat-trick của Alexander Sorloth giúp Atletico Madrid nhấn chìm Club Brugge ở lượt về, qua đó giành vé vào vòng trong với tổng tỷ số 7-4. "Rojiblancos" có thể gặp Tottenham hoặc Liveprool.
|
Bodo/Glimt trở thành hiện tượng thú vị nhất tại Champions League mùa này. Đại diện Na Uy, với đội hình tổng giá trị 57 triệu euro, đã đánh bại cả Man City, Atletico Madrid và đương kim á quân Inter để ghi danh vào vòng 16 đội.
|
Bayer Leverkusen thắng 2-0 ở lượt đi, sau đó cầm hòa Olympiacos không bàn thắng ở lượt về để có lần đầu tiên sau 11 năm, góp mặt ở vòng 16 đội Champions League hai mùa liên tiếp. Patrik Schick cùng đồng đội có thể gặp Arsenal hoặc Bayern Munich.
|
Phân nhánh vòng loại trực tiếp.
