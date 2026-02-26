8 CLB qua vòng play-off Champions League

Chiến thắng 3-2 của Juventus ở lượt về trước Galatasaray trở nên vô nghĩa do đại diện Serie A đã để thua đến 2-5 ở lượt đi. Victor Osimhen cùng đồng đội sẽ gặp Tottenham hoặc Liveprool ở vòng trong.