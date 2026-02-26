Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
8 CLB qua vòng play-off Champions League

  • Thứ năm, 26/2/2026 05:59 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Bodo/Glimt trở thành hiện tượng thú vị nhất tại vòng play-off giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu mùa này.

Champions League anh 1

Dù gặp nhiều khó khăn trước Monaco, PSG vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-4, qua đó góp mặt ở vòng 16 đội Champions League mùa thứ 14 liên tiếp. Barcelona và Chelsea là những lá thăm chờ đội đương kim vô địch.
Champions League anh 2

Chiến thắng 3-2 của Juventus ở lượt về trước Galatasaray trở nên vô nghĩa do đại diện Serie A đã để thua đến 2-5 ở lượt đi. Victor Osimhen cùng đồng đội sẽ gặp Tottenham hoặc Liveprool ở vòng trong.
Champions League anh 3

Real Madrid tiếp tục duy trì thành tích chưa từng vắng mặt ở vòng 16 đội Champions League trong lịch sử. Dù vậy, màn trình diễn của thầy trò HLV Alvaro Arbeloa chưa thể thuyết phục giới chuyên môn và người hâm mộ. "Los Blancos" sẽ gặp Sporting hoặc Man City ở vòng kế tiếp.
Champions League anh 4

Atalanta lội ngược dòng ngoạn mục trước Dortmund dù đã thua 0-2 ở lượt đi. Chiến thắng 4-1 trên sân nhà Gewiss giúp đội bóng vùng Bergamo lần thứ 2 trong lịch sử giành vé vào vòng 16 đội Champions League. CLB chờ Atalanta ở vòng trong là Arsenal hoặc Bayern.
Champions League anh 5

Newcastle trở thành CLB Anh thắng đậm nhất trên sân khách tại cúp châu Âu, qua đó mang về tấm vé vào vòng 1/8 Champions League đầu tiên trong lịch sử. Đối thủ của đội chủ sân St James' Park là Chelsea hoặc Barca.
Champions League anh 6

Cú hat-trick của Alexander Sorloth giúp Atletico Madrid nhấn chìm Club Brugge ở lượt về, qua đó giành vé vào vòng trong với tổng tỷ số 7-4. "Rojiblancos" có thể gặp Tottenham hoặc Liveprool.
Champions League anh 7

Bodo/Glimt trở thành hiện tượng thú vị nhất tại Champions League mùa này. Đại diện Na Uy, với đội hình tổng giá trị 57 triệu euro, đã đánh bại cả Man City, Atletico Madrid và đương kim á quân Inter để ghi danh vào vòng 16 đội.
Champions League anh 8

Bayer Leverkusen thắng 2-0 ở lượt đi, sau đó cầm hòa Olympiacos không bàn thắng ở lượt về để có lần đầu tiên sau 11 năm, góp mặt ở vòng 16 đội Champions League hai mùa liên tiếp. Patrik Schick cùng đồng đội có thể gặp Arsenal hoặc Bayern Munich.
Champions League anh 9

Phân nhánh vòng loại trực tiếp.

