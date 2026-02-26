Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Atalanta ngược dòng ngoạn mục trước Dortmund

  Thứ năm, 26/2/2026 03:27 (GMT+7)
Atalanta chơi áp đảo với khí thế hừng hực và khép lại trận đấu bằng bàn phạt đền ở phút 90+8, ấn định chiến thắng 4-1 trước Borussia Dortmund trong trận lượt về play-off Champions League rạng sáng 26/2.

Atalanta có màn ngược dòng đáng nhớ trước Dortmund.

Trận đấu vừa vào guồng, Atalanta cho thấy họ không định chờ đợi. Phút thứ 5, trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành, Gianluca Scamacca nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng đến sớm khiến thế trận nghiêng hẳn. Dortmund chưa kịp ổn định phải liên tục lùi sâu chống đỡ.

Sức ép ấy kéo dài đến tận cuối hiệp một. Phút 45, Davide Zappacosta nhận bóng ngoài vòng cấm và tung cú sút đầy tự tin. Bóng đi gọn gàng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Dortmund bước vào giờ nghỉ với quá nhiều việc phải sửa.

Hiệp hai bắt đầu bằng nỗ lực dâng cao của đại diện Bundesliga. Nhưng khi còn chưa kịp tạo ra khác biệt rõ ràng, họ lại nhận thêm một đòn đau. Phút 57, Mario Pasalic bật cao đánh đầu sau đường tạt của Marten de Roon, đào sâu cách biệt lên 3-0.

Dortmund không thiếu quyết tâm. Maximilian Beier có cú dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc, một khoảnh khắc đủ để thắp lại hy vọng. Đến phút 75, Karim Adeyemi tận dụng tình huống phạt góc, tung cú sút nhanh rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Khán đài bắt đầu cảm nhận chút kịch tính.

Nhưng phần còn lại của trận đấu lại trượt theo một hướng khác. Phút 90+4, Ramy Bensebaini phạm lỗi trong vòng cấm. VAR vào cuộc, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Không khí trở nên hỗn loạn. Nico Schlotterbeck và một thành viên ban huấn luyện Atalanta bị truất quyền thi đấu sau màn tranh cãi gay gắt. Bensebaini cũng phải rời sân vì nhận thẻ vàng thứ hai.

Phút 90+8, Lazar Samardzic lạnh lùng thực hiện thành công quả penalty, khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1 cho Atalanta. Tiếng còi mãn cuộc vang lên ngay sau đó, như một dấu chấm hết không thể rõ ràng hơn.

Chung cuộc, Atalanta đi tiếp với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận. Họ không phô trương, nhưng biết cách kết liễu đối thủ đúng lúc. Dortmund đã chiến đấu, song những sai lầm ở hàng thủ và sự rời rạc trong lối chơi khiến mọi nỗ lực trở nên muộn màng.

